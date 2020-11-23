Идея дня: использовать малейшую коррекцию цен для покупок акций авиакомпаний - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют использовать малейшую коррекцию цен для покупок акций авиакомпаний, отмечается в комментарии инвестбанка.

"Недавно мы включили Southwest Airlines и Аэрофлот в ТОП-10 акций США и ТОП акций России соответственно, полагая, что акции авиакомпаний могут показать опережающий рост на фоне начала массовой вакцинации населения. Нам нравятся Southwest Airlines из-за её специализации на внутренних авиаперевозках — это, вероятно, позволит ей стать первой крупной авиакомпанией США, которая вернётся к положительному свободному денежному потоку, и Аэрофлот из-за его потенциала роста. Стоит использовать малейшую коррекцию цен для покупок акций авиакомпаний", - пишут эксперты инвестбанка.