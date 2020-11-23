Главные события недели - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что на текущей неделе свои финансовые результаты представят "ЛУКОЙЛ", банк "Санкт-Петербург" и "РусГидро", а совет директоров "Роснефти" рассмотрит продление программы выкупа акций. Из глобальных событий в центре внимания, по мнению специалистов, будут протоколы последних заседаний ФРС США и ЕЦБ, а также данные по производственной активности в развитых странах за ноябрь.

23 ноября:

- Великобритания и Франция могут объявить дальнейшие планы по борьбе с коронавирусом;

- Предварительные индексы PMI за ноябрь в США, еврозоне, Великобритании и Австралии.

24 ноября:

- Финрезультаты "ЛУКОЙЛа" за 3К20 по МСФО;

- Индекс потребительской уверенности в США за ноябрь от Conference Board;

- Брифинг МВФ по итогам консультаций в России.

25 ноября:

- Протокол ноябрьского заседания ФРС по денежно-кредитной политике;

- ЕЦБ публикует отчёт по финансовой стабильности;

- Статистика из США: уточнённая оценка ВВП за 3К20, продажи новых домов, оптовые запасы, заказы на товары длительного, личные доходы и потребление, дефлятор потребительских расходов за октябрь в США.

26 ноября:

- Финрезультаты банка "Санкт-Петербург", "РусГидро";

- Рынки США закрыты в связи с празднованием Дня благодарения;

- Протокол октябрьского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике

27 ноября:

- Совет директоров "Роснефти" рассмотрит продление программы выкупа акций;

- Индекс экономической уверенности в еврозоне за ноябрь;

- Данные по инфляции за ноябрь, уточнённая оценка ВВП Франции за 3К20;

- Статистика по прибыли промышленных предприятий Китая за октябрь.