Рубль чуть снижается к доллару, но укрепляется к евро в пятницу вечером на противоречивом внешнем фоне

Москва. 20 ноября. Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, с одной стороны, и некоторому охлаждению "аппетита к риску" на глобальных рынках, с другой стороны.

Курс доллара США составил 76,115 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,235 руб./EUR1, подешевев на 10,25 копейки по отношению к закрытию четверга. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 1 копейку - до 82,47 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро в ходе вечерних торгов пятницы являются следствием противоречивых сигналов с мировых рынков капитала. При этом некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, которые позитивно отреагировали на новости о согласии лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла на возобновление переговоров о новых экономических стимулах. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу составила $44,4 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила $41,93 за баррель, что на 0,07% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективой спроса на топливо на фоне роста числа новых заражений и введения новых ограничений. В США вновь зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19 - за минувшие сутки диагностировали 187 тыс. 833 случаев заражений, сообщает в пятницу издание The Wall Street Journal (WSJ). Газета отмечает, что этот показатель более чем на 10 тыс. превышает предыдущий максимум, установленный 13 ноября и составивший 177 тыс. 224 случаев за сутки. Согласно результатам анализа данных университета Джонса Хопкинса, проведенного WSJ, за последние семь дней среднесуточный прирост новых заражений в стране составил 161 тыс. 165, а средний показатель за 14 дней - 144 тыс. 238.

"Российская валюта торгуется сегодня практически без движения. Инвесторы ожидают большей конкретики от окружения вероятного нового президента США Джо Байдена в отношении внешней политики. Пока же поддержу рублю оказывают такие факторы, как приток "горячего" капитала в российские ETF, котировки нефти около $45 за баррель, а также позитивные заявления об эффективности вакцин от короновируса от Pfizer и Moderna", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко, к концу недели инвесторы не демонстрировали единого настроения на валютных площадках развивающихся рынков. Американская валюта демонстрировала совсем незначительное укрепление в парах с российским рублем, индийской рупией и аргентинским песо. Впрочем, национальной валюте Аргентины хватило даже этого, чтобы обновить в течение дня очередной исторический минимум. В то же время в паре с индийской рупией торги были достаточно волатильными, так как, несмотря на отрицательную динамику к вечеру, валюта Индии в течение дня успела протестировать недельный максимум. Более существенный рост американская валюта демонстрировала против бразильского реала и турецкой лиры. В то же время доллар снижался против валют ЮАР и Мексики.

"На российском рынке определенная волатильность наблюдалась лишь в первые часы после открытия валютной сессии, однако в дальнейшем пара "доллар/рубль" заняла выжидательную позицию вблизи отметки 76 руб./$1. Ближе к вечеру доллару удалось немного укрепиться, однако существенного отрыва вверх от отметки в 76 руб./$1 американской валюте совершить так и не удалось. Настроения инвесторов на глобальных рынках остаются смешанными. С одной стороны, ускорение темпов пандемии в различных мировых регионах и новые ограничения заметно ослабляют "аппетит" инвесторов к риску. Также настроения участников рынка безусловно подпортили новости о прекращении программы экстренного кредитования в США. С другой стороны, почти всю неделю "аппетит к риску" поддерживался все новыми сообщениями о прогрессе в разработке вакцины сразу несколькими компаниями и организациями", - считает Кравченко.

По словам операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, на этой неделе рубль плавно укреплялся и в целом оставался стабильным. Коридор, в котором российская валюта торговалась продолжительный период на этой неделе, составил примерно 75,6-76,6 руб./$1. Этому способствовало несколько факторов, в том числе и стабильная нефть - с середины этой недели цена на "черное золото" держится у отметки $44 за баррель. Интересная и в то же время напряженная ситуация разворачивается вокруг крупнейших экспортеров нефти. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают вариант выхода из ОПЕК+ из-за недовольства несправедливым, на их взгляд, распределением квот на добычу нефти. Пока непонятно, является ли это тактическим ходом для активизации переговоров об уровне добычи, или же действительно один из крупнейших экспортеров хочет покинуть альянс.

"Очередной налоговый период, начавшийся в России, может позитивно сказаться на курсе рубля. На следующей неделе, 25 ноября, организации должны уплатить налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и НДС. Поскольку крупнейшие компании и экспортеры природных ресурсов будут конвертировать валютную выручку в рубли, это приведет к укреплению российской валюты. Прогнозируемый курс рубля на следующую неделю составляет 75,5-76,5 руб./$1 в паре с долларом и 89,5-90,5 руб./EUR1в паре с евро", - полагает Зотов.

Эксперты компании "Алор Брокер" не видят особых перспектив укрепления российской валюты до момента устойчивого роста цен на нефть и фундаментального улучшения ситуации в российской экономике, сообщается в комментарии компании. По мнению главного аналитика компании Алексея Антонова, снижение американских фьючерсов говорит об уменьшении "аппетита к риску", но стабильность пары "евро/доллар" и нефти не особо подтверждают это. Но все-таки пока нет особых перспектив роста российской валюты. "Да, рубль на какое-то время может стать крепче 76 руб./$1 и даже дойти до цели в 75 руб./$1. Но дальнейшего укрепления рубля не стоит ждать до устойчивого повышения цен на нефть и фундаментального улучшения ситуации в российской экономике", - полагает Антонов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,07 копейки, до 76,0120 руб./$1, и опустил курс евро на 8,41 копейки, до 90,2643 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 31,02 копейки по отношению к четвергу и составил 76,051 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 26,36 копейки, опустившись до 76,0805 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 35,352 млн, из которых $783,382 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 251,97 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 20 ноября уменьшился на 15,25 копейки, до 90,2359 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 8,33 копейки и составил 90,3034 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR417,321 млн, из которых EUR176,565 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR240,756 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 20 ноября в основном слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала за день на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,39% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,48% годовых. Ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 3 месяца снизились также на 1 б.п. - до 4,56% и 4,73% годовых, соответственно, в то время как ставка на срок 6 месяцев не изменилась за день и составила 4,78% годовых.