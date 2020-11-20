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20 ноября 2020 года 20:02

Рынок акций РФ вырос третью неделю подряд на новостях о вакцине от COVID-19

Рынок акций РФ вырос третью неделю подряд вместе с мировыми площадками и нефтью, подогретыми новостями о высокой эффективности разрабатываемых в США вакцин от коронавируса COVID-19, что вызвало дальнейший приток средств инвесторов в рисковые активы. Индекс МосБиржи на неделе обновил максимум с февраля, локально превысив 3080 пунктов, индекс РТС поднялся к уровням начала сентября на фоне притока западных инвестиций.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 12 по 18 ноября составил $200 млн против притока на уровне $150 млн неделей ранее (второй крупнейший 2-недельный приток с февраля 2019 года). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $130 млн по сравнению с чистым притоком $40 млн на предыдущей неделе.

В период с 16 по 20 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,9% и составил 3051,04 пункта, индекс РТС прибавил 2,8% и достиг 1262,69 пункта на фоне снижения доллара до 76,12 руб./$1 (-1,27 рубля) и выросшей январской нефти Brent в район $44,5 за баррель (+4,4%).

Рынок акций РФ начал неделю с очередного скачка вверх вслед за мировыми площадками и раллирующей нефтью, подогретых статистикой из Азии, новостями о высокой эффективности (более 94%) вакцины от COVID-19 компании Moderna, а также ожиданиями известий от ОПЕК+; индекс МосБиржи поднялся к 3080 пунктам и обновил максимум с середины августа, при этом лидировали в росте акции металлургов.

ВВП Японии в III квартале вырос на рекордные 21,4% в годовом выражении, при прогнозах роста на 18,9% после самого значительного спада в истории на 28,1% в апреле-июне. Розничные продажи в Китае в октябре выросли на 4,3% в годовом выражении после подъема на 3,3% в сентябре; объем промпроизводства повысился на 6,9% в годовом выражении, при прогнозах роста на 6,5%. Нефть Brent локально превысила $44 за баррель

Во вторник рынок акций РФ просел в рамках фиксации прибыли игроками на фоне общемировой коррекции после ралли, индекс МосБиржи смог удержаться выше отметки 3050 пунктов за счет роста бумаг "Роснефти" (+2,4%) на корпоративных новостях. Совет директоров "Роснефти" одобрил сделку по продаже компании Trafigura PTE LTD 10-процентной доли уставного капитала ООО "Восток Ойл".

Акции "Газпром нефти" (-1%) просели на новостях о дивидендах - совет директоров рекомендовал выплатить за 9 месяцев 2020 года всего 5 рублей на акцию (отсечка реестра 29 декабря), что оказалось меньше ожиданий экспертов (за 2019 год дивиденды составили 37,96 руб. на акцию).

Розничные продажи в США в октябре увеличились на минимальные за полгода 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,5%. Объем промпроизводства в США в октябре вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и сократился на 5,3% в годовом выражении; аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1% и снижение на 6,6% соответственно. Нефть Brent просела ниже $43,5 за баррель на фоне наращивания добычи Ливией.

В среду рынок акций РФ возобновил рост вслед за дорожающей нефтью (Brent нацелилась на $45 за баррель) и улучшением внешней фондовой конъюнктуры на фоне свежих новостей компании Pfizer о вакцине от COVID-19; индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил максимум с 21 февраля, закрепившись выше 3080 пунктов, при этом в росте лидировали акции "ВСМПО-Ависма" (+8,7%) на новостях о buyback, а также бумаги "РусАла" (+5%) и "АЛРОСА" (+4%).

Американская компания Pfizer заявила, что эффективность разрабатываемой ею совместно с BioNTech вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%. "ВСМПО-Ависма" сообщила о планах выкупить до конца 2021 года свои акции с рынка через свою "дочку" ООО "Авитранс" на сумму до 5 млрд рублей.

Число новостроек в США в октябре выросло на 4,9% (до 1,53 млн - максимум с февраля), при прогнозах роста на 2,1% (до 1,46 млн домов). Нефть возобновила рост после локальной просадки, вызванной известиями, что страны ОПЕК+ отложили на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли с января увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с. Запасы нефти в США за неделю выросли всего на 0,77 млн баррелей, при прогнозах роста на 1,6 млн.

В четверг рынок акций вновь снизился вслед за мировыми площадками из-за фиксации прибыли игроками на фоне роста заболеваемости COVID-19, заставляющего возвращать ограничения. индекс МосБиржи откатился ниже отметки 3050 пунктов, при этом лучше рынка выглядели обновившие максимумы с февраля акции "РусАла" (+3,4%).

Нефть Brent умеренно просела, но осталась выше $44 за баррель. Негативом стали слухи о том, что ОАЭ недовольны распределением квот в ОПЕК+ и рассматривают возможность выхода из сделки.

Подешевели из-за отсечки на Мосбирже дивидендов ГДР "Эталон" (-6,9%, до 127,8 рубля; выплаты за 2019 год - 12 рублей на акцию) и акции "М.Видео" (-2,8%, до 716,4 рубля; выплаты за 9 месяцев 2020 года - 30 рублей на акцию). АДР Qiwi (-4,1%) скорректировались в рамках фиксации прибыли игроками после выхода неплохих финансовых результатов за III квартал по МСФО и утверждения дивидендов за III квартал в размере $0,34 на акцию (закрытие реестра 1 декабря). Выросли акции ПАО "Группа Черкизово" (+1,9%) - чистая прибыль группы по МСФО в III квартале 2020 года выросла почти в три раза в годовом выражении (до 4,53 млрд рублей), прибыль за 9 месяцев увеличилась на 93,3% (до 12,82 млрд рублей).

В конце недели рынок акций консолидировался в районе 3050 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок (снизилась фондовая Азия, но подросла Европа и нефть). В США лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами по новому пакету экономических стимулов. Лидерами роста выступили акции "Роснефти" (+3,2%), обновившие максимумы с февраля на фоне известий, что совет директоров компании намерен 27 ноября рассмотреть вопрос о внесении изменений в параметры программы приобретения акций НК на открытом рынке.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам седьмого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19 (годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых, по пятилетним кредитам - 4,65%).

По итогам недели с 16 по 20 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Селигдара" (+11% и +18% "префы"), "Роснефти" (+11%), "Детского мира" (+11%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Полюс" (-6%), "Соллерса" (-3%), Petropavlovsk (-2%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять новости вокруг вакцины от Covid-19 и макростатистика, а в преддверии католического рождества на Западе мировые площадки могут сохранить оптимистичный настрой, что поддержит и российские бумаги. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3000-3100 пунктов, для индекса РТС - 1250-1320 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: /Финмаркет/
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