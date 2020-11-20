Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались незначительными на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 20 ноября. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели оказались незначительными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия 13 ноября.

Начало недели в целом было позитивным для инвесторов в отечественные евробонды - котировки росли благодаря сохранившемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, который сформировался еще неделей ранее на позитивных сообщениях о вакцине от COVID1-19. Появившаяся во второй половине дня 16 ноября новость об успешных испытаниях еще одной вакцины от коронавируса, над которой работает компания Moderna, придала новый импульс и росту цен на нефть (котировки Brent достигли отметки $44,6 за баррель), и укреплению рубля. Хотя в целом реакция рынков оказалась менее бурной, чем неделей ранее на сообщениях об успешных результатах вакцины, разрабатываемой компаниями Pfizer и BioNTech.

Американская компания Moderna сообщила, что третья фаза исследований ее вакцины от коронавируса, в которой приняли участие 30 тыс. человек, "отвечает статистическим критериям с эффективностью вакцины в 94,5%". Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал результаты впечатляющими. По его словам, вакцинация может начаться уже во второй половине декабря.

Вместе с тем во вторник суверенные еврооблигации России продемонстрировали смешанную динамику в отсутствие новых драйверов. Такая динамика была следствием отрицательной коррекции нефтяных цен и некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (темпы повышения стали минимальными за полгода), в то время как эксперты в среднем прогнозировали более значительный рост - на 0,5%. Комментируя данные о розничных продажах, председатель Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик отметил, что по сравнению с уверенным восстановлением, которое началось в мае и наблюдалось летом, статданные в четвертом квартале могут быть слабыми. Помимо этого, Бостик считает, что доступность вакцины вызовет уверенное экономическое восстановление, однако в краткосрочной перспективе есть опасения, связанные со скачком заболеваемости коронавирусом.

В середине недели сектор российских еврооблигаций сохранил нейтральную динамику; при этом новости о вакцине от компании Pfizer удержали рынок от отрицательной коррекции. Американская компания Pfizer заявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний увеличилась до 95% с 90%, которые были объявлены неделей ранее. Кроме того, представители ФРС США заявили, что сворачивание стимулирующих программ и рост базовых процентных ставок в ближайшее время маловероятно.

Вместе с тем сформироваться тенденции к росту не давала статистика по темпам распространения коронавирусной инфекции. Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 56 млн 187 тыс. 563 случаев, увеличившись за сутки на 608 тыс. 878, свидетельствовали данные американского университета Джонса Хопкинса. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. На фоне роста заболеваемости в Соединенных Штатах и ряде других стран были введены новые ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19.

В свою очередь цены на нефть на мировом рынке перешли к снижению после того, как страны ОПЕК+ отложили на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли с января увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с. Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года. При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут, и, например, ОАЭ недовольны распределением квот и рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.

В четверг расстановка сил в секторе отечественных евробондов не претерпела существенных изменений, и динамика котировок вновь оказалась без значительных изменений к предыдущему дню. Несмотря на то, что мировые ЦБ сохраняют процентные ставки на низком уровне и продолжают выкупать активы в рамках стимулирующих программ, что обеспечивает приток дешевой ликвидности на рынки, тем не менее, вторая волна коронавирусной эпидемии все заметнее начинает сказываться на мировой экономике, что сдерживает активность покупателей.

Последний день недели также оказался для сектора российских еврооблигаций невыразительным; колебания котировок продолжились в рамках бокового диапазона в отсутствие новых идей на мировых рынках.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,26% (их доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 3,25% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,21% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 пунктов и составил 217 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,02% (их доходность практически не изменилась и составила 3,215% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене за неделю на 0,06%, подешевев до 113,59% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 2,03% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,07%, до 109,98% от номинала (их спред к US Treasuries расширился всего на 2 пункта, составив 107 базисных пунктов), а бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,03%, до 115,54% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисных пункта и составила 1,775% годовых).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,05% и составила 116,06% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за пять дней на 3 пункта и 20 ноября составил 171,5 базисных пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут снизиться под давлением прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадка, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, что вынуждает многие страны возобновить карантинные ограничения, а это в свою очередь негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики после первой волны эпидемии. Кроме того, свое негативное влияние может оказать сохраняющаяся неопределенность, связанная с подведением итогов президентских выборов в США (нынешний глава Белого дома Дональд Трамп оспорил в судах итоги подсчета голосов в ряде ключевых Штатов).