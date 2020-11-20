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20 ноября 2020 года 19:26

Рынок акций в пятницу подрос во главе с "Роснефтью" вслед за нефтью, неделю также закрыл подъемом

Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам вслед за нефтью и фондовой Европой на ожиданиях прогресса в вопросе о новых мерах поддержки экономики США; индекс МосБиржи закрепился выше 3050 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции "Роснефти", обновившие максимумы с февраля на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3051,04 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1262,69 пункта (+0,3%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) показали смешанную динамику в пределах 3,2%.

Доллар подрос до 76,12 рубля (+0,07 рубля), золото - до $1873,1 за унцию (+0,6%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,9-2,8%, доллар подешевел на 1,27 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Роснефти" (+3,2%, до 462,15 рубля), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

Совет директоров "Роснефти" намерен 27 ноября рассмотреть вопрос о внесении изменений в параметры программы приобретения акций НК на открытом рынке, сообщила в пятницу компания. Ранее первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро сообщал, что "Роснефть" планирует продлить программу обратного выкупа акций. "В ближайшем будущем компания представит совету директоров предложения о том, чтобы расширить программу обратного выкупа до конца 2021 года", - говорил он.

Подешевели в пятницу акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, рубль в пятницу стабилизировался вместе с нефтью на фоне затишья на мировых фондовых площадках и отсутствия свежих новостей о пандемии. Несмотря на рост заболеваемости, инвесторы не теряют надежды на близкую стабилизацию обстановки. Российский рынок акций также провел торги в консолидации с попытками роста вслед за Европой. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи будет двигаться в рамках 2980-3100 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1200-1300 пунктов, считает эксперт.

По словам операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, Brent с середины недели держится выше отметки $44 за баррель, несмотря на напряженную ситуацию вокруг крупнейших экспортеров нефти. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают вариант выхода из ОПЕК+ из-за недовольства несправедливым, на их взгляд, распределением квот на добычу нефти. Пока непонятно, является ли это тактическим ходом для активизации переговоров об уровне добычи, или же действительно один из крупнейших экспортеров хочет покинуть альянс.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,9%, до 1157 рубля) в пятницу продолжили снижение, с технической точки зрения ситуация по этим бумагам выглядит пессимистичной. Накануне котировки в очередной раз не смогли закрепиться выше сопротивления 1300 руб., таким образом подтверждая среднесрочный нисходящий тренд. В пятницу цены также не могут подняться выше сопротивления 1220 руб., что подтверждает высокую вероятность возвращения к падению и обновления предыдущего минимума в районе 1120 руб. До закрепления выше 1300 руб. покупки в бумагах весьма рискованны.

Акции "Роснефти" в пятницу продолжили уверенный рост, который ранее был спровоцирован новостями о продаже 10% в "Восток Ойл". Кроме того, 27 ноября совет директоров "Роснефти" рассмотрит изменения в программе обратного выкупа акций - ранее говорилось о возможности ее продления до конца следующего года.

На биржах США в пятницу сложился умеренно негативный настрой. Индекс S&P 500 держится ниже 3590 пунктов, что указывает на сохранение рисков дальнейшего падения к 3500 пунктам в ближайшие сессии. С фундаментальной точки зрения рынки обеспокоило нежелание министра финансов США продлевать экстренные программы кредитования на следующий год. В то же время контрфактором стало возобновление переговоров по пакету налогово-бюджетных мер.

Инвесторы пытаются найти драйверы для покупок, но на данный момент скорее сомневаются в возможности развития ралли. Следующая неделя будет для американского рынка укороченной из-за празднования Дня благодарения в четверг и пятницу, что также может сдерживать участников от принятия важных решений.

Нефть Brent пока не смогла закрепиться выше $45 за баррель, но сохраняет поддержку $43,5 за баррель. Остается полторы недели до заседания комитета ОПЕК+, на котором нефтедобывающие страны примут решение о судьбе по ограничению добычи в начале следующего года. Инвесторы надеются на продление текущих условий сделки, а также улучшение перспектив мировой экономики благодаря разработке вакцин против коронавируса, отмечает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу консолидировались вблизи поддержек 3050 и 1255 пунктов соответственно. Почти всю неделю рынок провел в "боковике" с краткосрочными периодами взлета наверх, благодаря которым индексы смогли обновить многонедельные максимумы. Рублевый индикатор МосБиржи достиг района краткосрочной и среднесрочной цели роста (3100 пунктов), что теперь затрудняет дальнейшее повышение. В то же время, веских сигналов к началу масштабной нисходящей коррекции пока не поступает. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3010-3100 пунктов, считает Кожухова.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отмечает, что поддержку рынку акций РФ оказали попытки нефти Brent продвинуться вверх в направлении $45 за баррель и позитивная динамика индексов акций в Европе.

Инвесторы мировых рынков могли выказать беспокойство по поводу письма министра финансов США Мнучина, в котором он просит вернуть в казну неиспользованные средства, выделенные на ряд программ. По его мнению, дальнейшую судьбу этих денег после 31 декабря должен решать Конгресс. Речь идет о $455 млрд, которые были выделены на кредитование предприятий, некоммерческих структур и местных органов власти. Однако сумма эта уже во многом потрачена, да и с нового года могут вступить в силу другие программы, к обсуждению которых возвращаются в американском Конгрессе. Из европейских новостей стоит отметить паузу в прямых переговорах Евросоюза и Великобритании из-за коронавируса у одного из команды переговорщиков Евросоюза. Вероятно, что дискуссии вернутся в формат видеоконференций.

Нефть завершает ростом третью неделю подряд. Текущая ситуация с нефтяным балансом остается сложной, но появление эффективных вакцин позволяет говорить об ограниченном периоде слабого спроса. Плюс к этому от ОПЕК+ ждут продления текущих ограничений с 1 января до конца I квартала 2021 года, когда влияние фактора вакцин станет более заметным.

Pfizer и BioNTech объявили о том, что в пятницу подадут документы на регистрацию вакцины в чрезвычайных ситуациях в Администрацию по продовольствию и медикаментам. Калифорния объявила о закрытии всех заведений и общественных мест с 22:00 вечера в качестве профилактической меры распространения COVID-19. Однако рынки пока предпочитают сосредоточиться на возобновлении переговоров в Конгрессе по новому пакету экономической поддержки, считает Кочетков.

В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,2-0,3%), но проседает Америка (индекс S&P 500 снизился на 0,3%, в район 3570 пунктов).

Новости о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией в разных странах оказывают негативное давление на рынки, однако это частично компенсируют позитивные ожидания относительно скорого окончания разработки вакцины против COVID-19.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам седьмого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых, по пятилетним кредитам - 4,65%. Эксперты также не ожидали изменения ставок.

На нефтяном рынке цены вернулись к росту. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $44,52 за баррель (+0,7% и -0,3% в четверг), январская цена WTI - $42,06 за баррель (+0,4% и -0,3% накануне).

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в большинстве округов штата комендантского часа с субботы по меньшей мере до 21 декабря.

Количество американцев, которые в этом году отправятся путешествовать во время каникул по случаю Дня благодарения, может упасть на 45% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на бензин до минимума с 2016 года для этого времени года, свидетельствуют результаты опроса GasBuddy.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+7,8%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+6,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+3,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,5% и +3,8% "префы").

Кроме АДР Qiwi подешевели АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-4,8%), акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,3%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,9%), акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,93 млрд рублей (из них 10,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,79 млрд рублей - на бумаги "Роснефти" и 5,37 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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