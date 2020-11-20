Акции АФК Система, РусГидро и Лукойла будут интересны на следующей неделе - BCS Express

По мнению аналитиков BCS Express, на следующей неделе будут интересны акции АФК "Система", "РусГидро" и "Лукойла", говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"После закрытия американского рынка акций в понедельник следующей недели мы можем узнать итоги размещения Ozon, - отмечает эксперт BCS Express Константин Карпов. - От итоговой цены размещения может зависеть многое. Во-первых, оценка доли АФК "Система". С учетом полученного организаторами размещения опциона и конвертации всех долгов в акции, а также обязательства Системы и Baring Vostok по покупке бумаг на сумму $135 млн, гипотетическая оценка доли "Системы" может достичь 175 млрд руб. Примерно столько же составляет чистый корпоративный долг холдинга. Упрощенно капитализацию "Системы" можно представить, как 50% от капитализации МТС + стоимость непубличных дочек, то есть выше 320 млрд руб. Текущая капитализация "Системы" как раз составляет около 320 млрд руб. Таким образом, акционер холдинга получает Сегежу, Степь, Медси и другие непубличные активы "Системы" по текущим котировкам «в подарок». Подобная оценка стоимости холдинговой структуры, конечно, достаточно примитивна, но дает общие представления о «справедливой» стоимости компании".

Акции "Системы" уже достигли максимальных отметок с середины сентября 2014 г. Пока рост приостановился вблизи сильного сопротивления 33 руб. При максимальных оценках Ozon при размещении, акции "Системы" близки к своим справедливым значениям. По мнению Карпова, в случае стремительного роста ритейлера не стоит исключать краткосрочного ралли акций "Системы" к 36–38 руб. за акцию. Более-менее надежной поддержкой, на случай коррекции, теперь выглядит уровень 28–29 руб.

"РусГидро" 26 ноября представит финансовые результаты по МСФО за III кв. 2020 г. Операционные результаты компании за этот период оказались немного хуже прошлогодних значений. Выработка электроэнергии по группе сократилась на 3,5%. Ситуацию несколько улучшил рост спроса на электроэнергию в ДФО. Без учета Дальнего Востока выработка сократилась практически на 6% г/г. За 9 мес. 2020 г., очевидно, останутся довольно сильные результаты. Выработка по группе за этот период выросла на 14%, до 99,65 млн кВт.*ч.

"Ожидается, что в отчете мы сможем увидеть существенную часть списания прибыли на обесценение материальных активов в связи с вводом в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань. Ранее бывший глава компании Николай Шульгинов сообщил, что списания могут составить порядка 20 млрд руб. Это неденежные затраты, и они уже должны быть заложены в котировки", - отмечает Карпов.

Также, скорее, в цену уже включены обозначенные менеджментом дивиденды по итогам 2020 г. — их планируется повысить в 1,5 раза. В 2021 г. компания может выплатить не менее 25 млрд руб. В "РусГидро" намерены придерживаться такого уровня выплат в среднесрочной перспективе, сообщалось в интервью Шульгинова РБК.

"Между тем у многих инвесторов могли остаться вопросы относительно дальнейшего роста дивидендов, - полагает эксперт BCS Express. - Озвученные выплаты по итогам 2020 г. могут обеспечить порядка 8% доходности, что неплохо, но не выглядит слишком привлекательной целью в период волатильности рубля. В 2021 г. крупных списаний прибыли не предполагается, признаваемая прибыль, в соответствии с дивидендной политикой, могла бы обеспечить дальнейшее повышение дивидендов. Вероятно, этот вопрос может оказаться в фокусе телеконференции, посвященной результатам квартала".

Также Карпов указывает, что с технической точки зрения котировки, после позитивной реакции на повышение дивидендов, скорректировались к поддержке 0,76 руб. на фоне слабости рынка в целом. Без негативных сюрпризов в отчетности и при подтверждении возможности роста дивидендов в следующем году акции могут продолжить долгосрочный рост к максимальным отметкам года, в область 0,85 руб. Одним из условий может стать стабилизация курса национальной валюты.

"Лукойл" 24 ноября представит финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 г. Судя по операционным результатам, финансовый отчет будет довольно слабым, но ожидаемым в свете ограничений сделки ОПЕК+, считает Карпов. Эксперт отметил, что несмотря на сокращение ограничений в июле и августе, добыча в III кв. 2020 г. продолжила сокращаться. Добыча нефти снизилась на 15,7% г/г, добыча газа сократилась на 27,7% г/г.

По мнению аналитика инвесткомпании, в связи с турбулентностью на рынке углеводородов и сделкой ОПЕК+ нет каких-то конкретных ожиданий относительно финансовых результатов. Влияние на котировки может оказать как раз дальнейшая судьба сделки ОПЕК+. По итогам встречи министерского комитета ОПЕК+ во вторник не было сделано никаких официальных заявлений. Что будет после декабря 2020 г., пока остается неизвестно. Согласно действующему соглашению, страны-участницы могут увеличить добычу примерно на 2 млн б/с. Но вторая волна коронавируса может вновь спутать планы. Если повышение добычи отложится, это может вызвать рост котировок нефти. От конкретной динамики будет зависеть тенденция в акциях "Лукойла", полагает Карпов.

"Новости об успешном испытании нескольких вакцин от коронавируса вызвали стремительный рост котировок Лукойла, - отмечает эксперт BCS Express. - Был достигнут уровень сопротивления 5000 руб. Чуть выше проходит среднесрочная трендовая линия сопротивления. Пробой этих уровней может ускорить восстановление. Это может произойти как на фоне позитивных сюрпризов в отчетности, так и на благоприятной динамике сырья на фоне решения ОПЕК+ по сделке. Ближайшей целью в таком случае может стать 5300 руб. Если пройти указанные уровне с первого раза не получится, бумага может откатиться к уровню 4600 руб. или 262-недельной скользящей средней. Эти отметки могут быть использованы для покупки. Главным драйвером роста, в любом случае, может стать ожидание восстановления транспортного сектора в ближайшие 6-9 месяцев".