.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции АФК Система, РусГидро и Лукойла будут интересны на следующей неделе - BCS Express
.
20 ноября 2020 года 19:02
Акции АФК Система, РусГидро и Лукойла будут интересны на следующей неделе - BCS Express
По мнению аналитиков BCS Express, на следующей неделе будут интересны акции АФК "Система", "РусГидро" и "Лукойла", говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "После закрытия американского рынка акций в понедельник следующей недели мы можем узнать итоги размещения Ozon, - отмечает эксперт BCS Express Константин Карпов. - От итоговой цены размещения может зависеть многое. Во-первых, оценка доли АФК "Система". С учетом полученного организаторами размещения опциона и конвертации всех долгов в акции, а также обязательства Системы и Baring Vostok по покупке бумаг на сумму $135 млн, гипотетическая оценка доли "Системы" может достичь 175 млрд руб. Примерно столько же составляет чистый корпоративный долг холдинга. Упрощенно капитализацию "Системы" можно представить, как 50% от капитализации МТС + стоимость непубличных дочек, то есть выше 320 млрд руб. Текущая капитализация "Системы" как раз составляет около 320 млрд руб. Таким образом, акционер холдинга получает Сегежу, Степь, Медси и другие непубличные активы "Системы" по текущим котировкам «в подарок». Подобная оценка стоимости холдинговой структуры, конечно, достаточно примитивна, но дает общие представления о «справедливой» стоимости компании". Акции "Системы" уже достигли максимальных отметок с середины сентября 2014 г. Пока рост приостановился вблизи сильного сопротивления 33 руб. При максимальных оценках Ozon при размещении, акции "Системы" близки к своим справедливым значениям. По мнению Карпова, в случае стремительного роста ритейлера не стоит исключать краткосрочного ралли акций "Системы" к 36–38 руб. за акцию. Более-менее надежной поддержкой, на случай коррекции, теперь выглядит уровень 28–29 руб. "РусГидро" 26 ноября представит финансовые результаты по МСФО за III кв. 2020 г. Операционные результаты компании за этот период оказались немного хуже прошлогодних значений. Выработка электроэнергии по группе сократилась на 3,5%. Ситуацию несколько улучшил рост спроса на электроэнергию в ДФО. Без учета Дальнего Востока выработка сократилась практически на 6% г/г. За 9 мес. 2020 г., очевидно, останутся довольно сильные результаты. Выработка по группе за этот период выросла на 14%, до 99,65 млн кВт.*ч. "Ожидается, что в отчете мы сможем увидеть существенную часть списания прибыли на обесценение материальных активов в связи с вводом в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань. Ранее бывший глава компании Николай Шульгинов сообщил, что списания могут составить порядка 20 млрд руб. Это неденежные затраты, и они уже должны быть заложены в котировки", - отмечает Карпов. Также, скорее, в цену уже включены обозначенные менеджментом дивиденды по итогам 2020 г. — их планируется повысить в 1,5 раза. В 2021 г. компания может выплатить не менее 25 млрд руб. В "РусГидро" намерены придерживаться такого уровня выплат в среднесрочной перспективе, сообщалось в интервью Шульгинова РБК. "Между тем у многих инвесторов могли остаться вопросы относительно дальнейшего роста дивидендов, - полагает эксперт BCS Express. - Озвученные выплаты по итогам 2020 г. могут обеспечить порядка 8% доходности, что неплохо, но не выглядит слишком привлекательной целью в период волатильности рубля. В 2021 г. крупных списаний прибыли не предполагается, признаваемая прибыль, в соответствии с дивидендной политикой, могла бы обеспечить дальнейшее повышение дивидендов. Вероятно, этот вопрос может оказаться в фокусе телеконференции, посвященной результатам квартала". Также Карпов указывает, что с технической точки зрения котировки, после позитивной реакции на повышение дивидендов, скорректировались к поддержке 0,76 руб. на фоне слабости рынка в целом. Без негативных сюрпризов в отчетности и при подтверждении возможности роста дивидендов в следующем году акции могут продолжить долгосрочный рост к максимальным отметкам года, в область 0,85 руб. Одним из условий может стать стабилизация курса национальной валюты. "Лукойл" 24 ноября представит финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 г. Судя по операционным результатам, финансовый отчет будет довольно слабым, но ожидаемым в свете ограничений сделки ОПЕК+, считает Карпов. Эксперт отметил, что несмотря на сокращение ограничений в июле и августе, добыча в III кв. 2020 г. продолжила сокращаться. Добыча нефти снизилась на 15,7% г/г, добыча газа сократилась на 27,7% г/г. По мнению аналитика инвесткомпании, в связи с турбулентностью на рынке углеводородов и сделкой ОПЕК+ нет каких-то конкретных ожиданий относительно финансовых результатов. Влияние на котировки может оказать как раз дальнейшая судьба сделки ОПЕК+. По итогам встречи министерского комитета ОПЕК+ во вторник не было сделано никаких официальных заявлений. Что будет после декабря 2020 г., пока остается неизвестно. Согласно действующему соглашению, страны-участницы могут увеличить добычу примерно на 2 млн б/с. Но вторая волна коронавируса может вновь спутать планы. Если повышение добычи отложится, это может вызвать рост котировок нефти. От конкретной динамики будет зависеть тенденция в акциях "Лукойла", полагает Карпов. "Новости об успешном испытании нескольких вакцин от коронавируса вызвали стремительный рост котировок Лукойла, - отмечает эксперт BCS Express. - Был достигнут уровень сопротивления 5000 руб. Чуть выше проходит среднесрочная трендовая линия сопротивления. Пробой этих уровней может ускорить восстановление. Это может произойти как на фоне позитивных сюрпризов в отчетности, так и на благоприятной динамике сырья на фоне решения ОПЕК+ по сделке. Ближайшей целью в таком случае может стать 5300 руб. Если пройти указанные уровне с первого раза не получится, бумага может откатиться к уровню 4600 руб. или 262-недельной скользящей средней. Эти отметки могут быть использованы для покупки. Главным драйвером роста, в любом случае, может стать ожидание восстановления транспортного сектора в ближайшие 6-9 месяцев".
.
Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК, Система АФК, РусГидро
.
20 ноября 2020 года 20:02
Рынок акций РФ вырос третью неделю подряд вместе с мировыми площадками и нефтью, подогретыми новостями о высокой эффективности разрабатываемых в США вакцин от коронавируса COVID-19, что вызвало дальнейший приток средств инвесторов в рисковые активы. Индекс МосБиржи на неделе обновил максимум с февраля, локально превысив 3080 пунктов, индекс РТС поднялся к уровням начала сентября на фоне притока западных инвестиций. читать дальше
.20 ноября 2020 года 19:53
Рубль чуть снижается к доллару, но укрепляется к евро в пятницу вечером на противоречивом внешнем фоне
Москва. 20 ноября. Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, с одной стороны, и некоторому охлаждению "аппетита к риску" на глобальных рынках, с другой стороны. читать дальше
.20 ноября 2020 года 19:26
Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались незначительными на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 20 ноября. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели оказались незначительными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия 13 ноября. читать дальше
.20 ноября 2020 года 19:26
Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам вслед за нефтью и фондовой Европой на ожиданиях прогресса в вопросе о новых мерах поддержки экономики США; индекс МосБиржи закрепился выше 3050 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции "Роснефти", обновившие максимумы с февраля на корпоративных новостях. читать дальше
.20 ноября 2020 года 18:40
Рубль на следующей неделе может закрепиться около 75 руб./$1, если внешний фон останется позитивным, а продажи валюты от экспортёров — высокими, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. "Рубль за минувшую неделю рубль укрепился на 1,8% до примерно 76 за доллар и показал один из лучших... читать дальше
.20 ноября 2020 года 18:15
Мягкая погода ограничивает отопительный спрос и бросает вызов ожиданиям, связанным со снижением предложения на рынке природного газа, отмечается в комментарии эксперта Julius Baer Норберта Рюкера. "Хедж-фонды и другие рыночные игроки в начале коронакризиса обращались к рынку природного газа,... читать дальше
.20 ноября 2020 года 17:49
Котировки золота, скорее всего, покажут снижение в следующем году относительно текущих уровней - Julius Baer
Котировки золота, скорее всего, покажут снижение в следующем году относительно текущих уровней, но большая волна продаж маловероятна, сообщается в комментарии Julius Baer. "Коронакризис перестал подпитывать опасения на рынке золота, несмотря на вторую волну пандемии в Европе и США. С нашей... читать дальше
.20 ноября 2020 года 17:26
Рубль способен продолжить своё укрепление по отношению к доллару и евро на предстоящей неделе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль торговался в пятницу без существенной волатильности, хотя и немного укреплялся против евро, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям... читать дальше
.20 ноября 2020 года 16:56
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter (MOEX: HHRU) с $25 до $30 за штуку, сообщается в обзоре аналитика компании Ивана Кима. Рекомендация (рейтинг) для... читать дальше
.20 ноября 2020 года 16:34
BCS Express 20 ноября 2020 года досрочно закрыл торговую идею "покупка акций "Детского мира", открытую 9 сентября 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров. Учитывая выплаченные в сентябре промежуточные дивиденды в размере 2,5 руб. на акцию, общая доходность по идее составила 18,5% за... читать дальше
.20 ноября 2020 года 16:16
отировки нефти марки Brent в ближайшие недели будут, скорее всего, торговаться в диапазоне $43-46,5 за баррель, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Аналитик компании Евгений Миронюк отмечает, что текущий рост нефтяных котировок почти исчерпал себя. А по итогам года цена Brent, по его... читать дальше
.20 ноября 2020 года 15:45
Москва. 20 ноября. Изменения доллара США и евро в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу днем незначительные; рубль стабилен к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, с одной стороны, и некоторого охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках, с другой стороны. читать дальше
.20 ноября 2020 года 15:41
Ренессанс Капитал оценивает справедливый курс рубля в конце 2020г - начале 2021г на отметке порядка 73-74 руб./$1
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" ожидает возвращения курса рубля к справедливому уровню - порядка 73-74 руб./$1 в конце 2020 года - начале 2021 года при ценах на нефть $41-43 за баррель, отсутствии жестких санкций к России со стороны США и постепенном улучшении настроений в отношении... читать дальше
.20 ноября 2020 года 15:20
озможно снижение котировок золота в район $1800/унцию, сообщается в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". Как говорится в нем, указанный уровень можно рассматривать для покупок золота в расчете на новый подъём цен. Драйвером такого подъема, по мнению экспертов, может стать объявление... читать дальше
.20 ноября 2020 года 14:56
Индекс S&P500 проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3540-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к коррекционному движению. Индикатор MACD сигнализирует о краткосрочном ослаблении "быков", но в среднесрочной перспективе... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.