Рубль на следующей неделе может закрепиться около 75 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль на следующей неделе может закрепиться около 75 руб./$1, если внешний фон останется позитивным, а продажи валюты от экспортёров — высокими, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

"Рубль за минувшую неделю рубль укрепился на 1,8% до примерно 76 за доллар и показал один из лучших результатов среди валют развивающихся рынков, которые также дорожали на фоне позитивных новостей о вакцинах, - отмечают эксперты банка. - Рублю также помог рост продаж валюты экспортёрами перед налоговыми выплатами на следующей неделе. Если внешний фон останется позитивным, а продажи валюты от экспортёров — высокими, то рубль всё-таки сможет преодолеть уровень 76, который он уже несколько раз пробивал за последнее время, и закрепиться около 75 за доллар на следующей неделе".

Котировки Брент консолидируются ниже отметки $45/барр. после того, как 17 ноября министерский комитет ОПЕК+ по итогам заседания не дал официальной рекомендации продлить текущие ограничения по добыче еще на 3-6 месяцев. Аналитики Sberbank CIB считают, что цена Брент может удержаться около $45/барр. в преддверии саммита ОПЕК+ 30 ноября — 1 декабря.