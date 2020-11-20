Котировки природного газа испытывают давление со стороны ограниченного спроса - Julius Baer

Мягкая погода ограничивает отопительный спрос и бросает вызов ожиданиям, связанным со снижением предложения на рынке природного газа, отмечается в комментарии эксперта Julius Baer Норберта Рюкера.

"Хедж-фонды и другие рыночные игроки в начале коронакризиса обращались к рынку природного газа, ожидая в конечном итоге восстановления цен, - пишет Рюкер. - И действительно, фундаментальные показатели постепенно улучшались в течение года, поскольку потребление электроэнергии характеризовалось лишь умеренным сжатием, электростанции предпочитали газ углю из финансовых соображений, производство оставалось ограниченным из-за низких цен на нефть, а также из-за того, что зарубежный экспорт в Азию и Европу неожиданно быстро увеличился".

Тем не менее, погода является ключевым фактором для рынков природного газа, особенно в зимний период, поскольку он используется в качестве отопительного сырья, подчеркивает эксперт банка. После короткого раннего похолодания на большей части Северной Америки температура стала необычайно теплой, и, согласно прогнозам, эта закономерность сохранится до декабря. Ожидания сужения предложения на рынке поутихли, и с начала ноября цены упали более чем на 20%.

"Финансовые потоки, вероятно, сохранят давление на цены в ближайшей перспективе. В конце концов наступит зима, и фундаментальные факторы в виде ограниченного производства и высоких объемов экспорта останутся на месте", - прогнозирует Рюкер.