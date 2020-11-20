Курс рубля по отношению к доллару и евро в пятницу днем стабилен благодаря растущей нефти

Москва. 20 ноября. Изменения доллара США и евро в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу днем незначительные; рубль стабилен к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, с одной стороны, и некоторого охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках, с другой стороны.

Курс доллара США составил 76,05 руб./$1 в 15:00 МСК, что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,2975 руб./EUR1, подешевев на 4 копейки по отношению к закрытию четверга. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 1,8 копейки - до 82,46 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 21 ноября на 25,07 копейки, до 76,0120 руб./$1, и опустил курс евро на 8,41 копейки, до 90,2643 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильная динамика курса рубля к доллару и евро в хоте дневных торгов пятницы является следствием противоречивых сигналов с мировых рынков капитала. При этом некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, которые позитивно отреагировали на новости о согласии лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла на возобновление переговоров о новых экономических стимулах. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составила $44,68 за баррель, что на 1,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила $42,26 за баррель, что на 0,86% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг заявил, что Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране. В четверг в США было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения - 185,76 тыс., сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в большинстве округов штата комендантского часа с субботы по меньшей мере до 21 декабря.

По словам операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, на этой неделе рубль плавно укреплялся и в целом оставался стабильным. Коридор, в котором российская валюта торговалась продолжительный период на этой неделе, составил примерно 75,6-76,6 руб./$1. Этому способствовало несколько факторов, в том числе и стабильная нефть - с середины этой недели цена на "черное золото" держится у отметки $44 за баррель. Интересная и в то же время напряженная ситуация разворачивается вокруг крупнейших экспортеров нефти. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают вариант выхода из ОПЕК+ из-за недовольства несправедливым, на их взгляд, распределением квот на добычу нефти. Пока непонятно, является ли это тактическим ходом для активизации переговоров об уровне добычи, или же действительно один из крупнейших экспортеров хочет покинуть альянс.

"Очередной налоговый период, начавшийся в России, может позитивно сказаться на курсе рубля. На следующей неделе, 25 ноября, организации должны уплатить налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и НДС. Поскольку крупнейшие компании и экспортеры природных ресурсов будут конвертировать валютную выручку в рубли, это приведет к укреплению российской валюты. Прогнозируемый курс рубля на следующую неделю - 75,5-76,5 руб./$1 в паре с долларом и 89,5-90,5 руб./EUR1в паре с евро", - отмечает Зотов.

Как полагают аналитики Sberbank CIB, рубль довольно устойчив и остается под влиянием внешних факторов. Вчера утром рубль начал слабеть из-за неблагоприятного внешнего фона. В результате рубль вчера днем достиг отметки 76,6 руб./$1. Однако вечером спрос на риск повысился, и пара "доллар-рубль" довольно существенно снизилась - до 76 руб./$1. Рубль, как и другие валюты развивающихся рынков, поддержало укрепление турецкой лиры, после того как ЦБ Турции ожидаемо повысил ставку на 4,75 процентного пункта - до 15% годовых, заявив о намерении сдержать инфляцию. Кроме того, рубль могли поддержать продажи валюты от экспортеров, которые постепенно растут в преддверии основных налоговых платежей на следующей неделе. Сегодня мы ожидаем сохранения нейтральной динамики рубля, учитывая традиционную осторожность инвесторов в пятницу. Курс нацвалюты, скорее всего, останется около отметки 76 руб./$1. Из важной статистики вечером выйдут данные по промпроизводству и розничным продажам в России за октябрь.

Эксперты компании "Алор Брокер" не видят особых перспектив укрепления российской валюты до момента устойчивого роста цен на нефть и фундаментального улучшения ситуации в российской экономике, сообщается в комментарии компании. По мнению главного аналитика компании Алексея Антонова, снижение американских фьючерсов говорит об уменьшении "аппетита к риску", но стабильность пары "евро/доллар" и нефти не особо подтверждают это. Но все-таки пока нет особых перспектив роста российской валюты. "Да, рубль на какое-то время может стать крепче 76 руб./$1 и даже дойти до цели в 75 руб./$1. Но дальнейшего укрепления рубля не стоит ждать до устойчивого повышения цен на нефть и фундаментального улучшения ситуации в российской экономике", - полагает Антонов.

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 20 ноября в основном слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала за день на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,39% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,48% годовых. Ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 3 месяца снизились также на 1 б.п. - до 4,56% и 4,73% годовых, соответственно, в то время как ставка на срок 6 месяцев не изменилась за день и составила 4,78% годовых.