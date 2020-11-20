Brent в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне $43-46,5 за баррель - "Фридом Финанс"

Котировки нефти марки Brent в ближайшие недели будут, скорее всего, торговаться в диапазоне $43-46,5 за баррель, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Аналитик компании Евгений Миронюк отмечает, что текущий рост нефтяных котировок почти исчерпал себя. А по итогам года цена Brent, по его мнению, не выйдет за пределы диапазона $40-50 за баррель.

Цены на нефть консолидируется в районе $44-44,5 за баррель Brent после двух дней подъема. Как это не удивительно, указывает Миронюк, причин роста котировок Brent, связанных с рынком нефти, почти нет. Рост обусловлен глобальным аппетитом инвесторов к риску. Они приветствовали данные испытаний Pfizer и BioNTech, Maderna и снижение неопределенности, которая была связана с президентскими выборами в США. Прозвучало и обнадежившее рынки заявление Д. Байдена, о том, что локдаун является крайней мерой и он против его введения. Также оптимизм рынка связан с подписанием странами АСЕАН в Ханое крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле".

Министерская встреча ОПЕК и мониторинговый комитет отложили на две недели вынесение рекомендации по добыче на 2021 год. В то же время явных причин роста суммарного спроса на 2 млн б/с (именно на эту величину прежде планировали нарастить добычу) не наблюдается, отмечает специалист "Фридом Финанс".