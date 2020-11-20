Возможно снижение котировок золота в район $1800/унцию - "ВТБ Мои Инвестиции"

Возможно снижение котировок золота в район $1800/унцию, сообщается в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".

Как говорится в нем, указанный уровень можно рассматривать для покупок золота в расчете на новый подъём цен. Драйвером такого подъема, по мнению экспертов, может стать объявление новых проинфляционных мер стимулирования в мире.

Специалисты инвестбанка отмечают, что оптимизм в отношении вакцин ударил по цене золота в ноябре. Золото, как защитный актив, снизило свою привлекательность на фоне роста аппетитов к риску.