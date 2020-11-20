Рынок акций РФ утром просел ниже 3040п по индексу МосБиржи вслед за нефтью и Европой

Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно просел вслед за нефтью и Европой в рамках продолжающейся фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи опустился ниже отметки 3040 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3039,01 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1257,75 пункта (-0,1%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 76,12 рубля (+0,07 рубля), золото стоит $1864,5 за унцию (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Подорожали акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, торговой зоной в пятницу выступит коридор 3000-3050 пунктов по индексу МосБиржи, а к вечеру не исключен уход вниз к 3000 пунктам.

В конце недели перегретые мировые рынки испытывают дефицит драйверов роста. Локальное улучшение настроений благодаря надеждам на возобновление работы над программой стимулов в Конгрессе омрачается продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 и постепенным ужесточением карантинных режимов в США, а также неожиданным ростом первичных обращений за пособиями по безработице в США.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не появилось. Администрация действующего президента США и представители ФРС разошлись в оценках использования средств в рамках программ поддержки ликвидности - редкое разногласие следует отнести к факторам потенциального давления на готовность инвесторов к принятию риска. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 76-76,5 руб./$1.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций в конце недели пытается уйти в высоковолатильную консолидацию.

По-прежнему остаются слабыми бумаги Сбербанка (237,9 руб.), снижающиеся от сопротивления 244 руб. - это является свидетельством, что иностранные инвесторы прекратили агрессивные покупки российских акций, а без них для возобновления роста просто нет денег. Снижение акций Сбербанка в целом вписывается в рамки фиксации прибыли после бурного роста в первой половине месяца. Впрочем, о какой-то полноценной коррекции говорить не приходится, скорее "прорисовывается" высоковолатильный боковик.

Дальнейшая динамика рынка будет полностью зависеть от внешнего фона. "Фактор пятницы" вряд ли подействует на рынок: особых рисков переноса "лонгов" через выходные нет, продавать бумаги инвесторы не хотят, а "коротких" позиций открыто не очень много. Среднесрочным инвесторам лучше взять паузу в торгах, а спекулянтам ориентироваться на динамику фьючерса на S&P 500.

Цены на нефть поддерживаются ожиданиями, что в ситуации локального превышения предложения над спросом страны ОПЕК+, как минимум, решат не увеличивать добычу в первом квартале следующего года. Но в любой момент трейдеры могут посчитать, что даже с условием этого решения профицит с рынка не уйдет. По оценкам экспертов, локдауны в ряде европейских стран и резкий рост добычи Ливией привели к появлению на рынке около 3 млн баррелей "лишней" нефти в сутки. Поэтому для нефти Brent на ближайшие дни актуальным видится диапазон $40-45 за баррель, считает Антонов.

В США индексы акций в четверг выросли на 0,2-0,9% благодаря росту акций технологических компаний на фоне статистики по коронавирусу.

Среднее количество новых выявленных в США случаев коронавируса за последние семь дней составило 161,17 тыс. в день, что на 26% выше по сравнению с прошлой неделей, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Тем временем лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами по новому пакету экономических стимулов, заявил лидер демократов в верхней палате Конгресса США Чак Шумер.

В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), но "минусуют" Европа (индекс FTSE на старте торгов просел на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,5%).

Новости о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией в разных странах оказывают негативное давление на рынки, однако это частично компенсируют позитивные ожидания относительно скорого окончания разработки вакцины против COVID-19.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам седьмого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых, по пятилетним кредитам - 4,65%. Эксперты также не ожидали изменения ставок.

На нефтяном рынке цены утром просели; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $44,1 за баррель (-0,2% и -0,3% в четверг), январская цена WTI - $41,71 за баррель (-0,5% и -0,3% накануне).

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в большинстве округов штата комендантского часа с субботы по меньшей мере до 21 декабря.

Количество американцев, которые в этом году отправятся путешествовать во время каникул по случаю Дня благодарения, может упасть на 45% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на бензин до минимума с 2016 года для этого времени года, свидетельствуют результаты опроса GasBuddy.

Тем временем главный исполнительный директор Pfizer, сообщившей на этой неделе о 95%-й эффективности разрабатываемой совместно с BioNTech вакцины от коронавируса, Альберт Бурла заявил в эфире радиостанции NPR, что компания может подать заявку на одобрение применения вакцины в США уже в пятницу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,2%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1,1%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-0,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-0,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,7%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+6,6%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,3%), акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,65 млрд рублей (из них 2,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 982,98 млн рублей - на бумаги "Газпрома" и 601,78 млн рублей - на акции "Полюса").