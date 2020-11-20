"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Amgen

Аналитики "ФИНАМа" рекомендуют покупать акции американской биотехнологической компании Amgen с целевым ориентиром $285,74 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Мы не усмотрели в отчетности Amgen за третий квартал причин для беспокойства относительно бизнеса компании в условиях пандемии. Акции Amgen недооценены с фундаментальной точки зрения по отношению к основным конкурентам. Мы присваиваем акциям Amgen рекомендацию "Покупать". Наша оценка справедливой стоимости Amgen составляет $ 165,99 млрд, или $285,74 на акцию, что предполагает потенциал роста в размере 22,9% от текущего ценового уровня", - пишет аналитик "ФИНАМа" Саидова Зарина.

По мнению эксперта, пандемия коронавируса оказала умеренное негативное влияние на бизнес Amgen, при этом рост продаж относительно более новых препаратов позволил преодолеть отрицательный эффект от снижения количества очных врачебных консультаций и назначений лекарств в странах Запада. "В долгосрочной перспективе отсроченная из-за пандемии диагностика хронических заболеваний и назначение врачами соответствующей терапии позволит Amgen восполнить недополученную выручку", - полагает Саидова.

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии. Препараты Amgen предназначены для лечения онкологических/гематологических заболеваний, сердечно-сосудистых и нефрологических недугов, патологических состояний костной ткани, псориаза, ревматоидного артрита и др. Из фирмы, основанной три десятилетия назад группой ученых и венчурных капиталистов, Amgen трансформировалась в биотехнологического гиганта с рыночной капитализацией свыше $ 135 млрд, отмечается в комментарии.