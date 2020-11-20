20 ноября 2020 года 10:35
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов на фоне стабилизации нефти
Москва. 20 ноября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,86-76,19 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,90 руб./$1 (-15 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,205 руб./EUR1 (-13,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 14,2 копейки к уровню закрытия четверга, до 82,34 рубля.
Доллар при этом оказался на 36,27 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 14,34 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро на старте торгов пятницы является следствием стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках после снижения котировок "черного золота" накануне.
Цены на нефть слабо меняются в пятницу утром после того, как стало известно о согласии лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла на возобновление переговоров о новых экономических стимулах. Глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг заявил, что Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC.
На этом фоне стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу составила $44,27 за баррель, что на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,3% - до $44,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи остается на уровне закрытия предыдущих торгов - $41,9 за баррель (накануне эти контракты подешевели на 0,3%).
Опубликовано: /Финмаркет/
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