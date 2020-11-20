Нефть будет торговаться в диапазоне $40-45/барр. в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Диапазон $40-45 за баррель актуален для котировок нефти на ближайшие дни, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Котировки нефти поддерживаются в текущий момент ожиданиями, что в ситуации локального превышения предложения над спросом страны ОПЕК+ как минимум решат не увеличивать добычу в первом квартале следующего года, отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов.

"Но в любой момент трейдеры могут посчитать, что даже с условием этого решения профицит с рынка не уйдет. По оценкам, локдауны в ряде европейских стран и резкий рост добычи Ливией привели к появлению на рынке около 3 млн баррелей "лишней" нефть в сутки. Поэтому для нефти на ближайшие дни актуальным видится диапазон 40-45 долларов за баррель", - пишет он.