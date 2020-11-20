Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Отечественная валюта снижается к доллару и евро на фоне охлаждения интереса инвесторов к риску и сокращения нефтяных котировок, - отмечает Тузов. - Цены на нефть снижаются после того, как мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать продление ограничений по добыче в первом квартале 2021 года, перенеся это решение на конец ноября. Кроме того, стало известно, что Арабские Эмираты могут выйти из альянса. Настроение рынков также определяется увеличением масштабов пандемии в США, где вводятся новые карантинные ограничения".

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила 44,19 долларов за баррель (-0,34%), цена декабрьских контрактов WTI составила 41,62 доллар за баррель (-0,48%), констатирует эксперт "Универ Капитала".