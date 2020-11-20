Мощный приток капитала может привести к перегреву рынков EM, требуется пара недель для передышки - BCS GM

Мощный приток капитала на рынки EM (развивающиеся рынки) с 12 по 18 ноября 2020 года продолжился, в особенности в фонды акций, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. В связи с этим стратег опасается, что рынок несколько перегрет и ему требуется пара недель, чтобы остыть и продолжить рост в конце года.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период оказался рекордным с февраля текущего года и составил $320 млн против $255 млн притока неделей ранее, по данным EPFR Global.