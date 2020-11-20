Индекс Мосбиржи перейдет к торгам в верхней части диапазона 3000-3050 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в пятницу утром, скорее всего, перейдет к торгам в верхней части диапазона 3000-3050 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Однако не исключается риск ухода индекса к 3000 пунктам и формирования более четкой коррекционной картины по рынку в случае ухудшения ситуации на рынке нефти и сохранения негативных настроений на западных рынках, указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.