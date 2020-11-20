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20 ноября 2020 года 10:13
Котировки Brent могут проверить на прочность отметку $43,7/барр. - Sberbank CIB
Котировки нефти марки Brent могут немного снизиться в пятницу и проверить на прочность отметку $43,7/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Эксперты Sberbank CIB полагают, что котировки нефти марки Brent в пятницу будут относительно стабильными, но все же могут немного снизиться и проверить на прочность рубеж $43,7/барр., который в четверг оказался устойчивым. Давление на котировки, по их мнению, может возникнуть из-за разногласий между министром финансов США и главой Федрезерва, а также в том случае, если данные от Baker Hughes о числе действующих буровых установок окажутся пессимистичными для рынка. Динамика российской валюты по-прежнему определяется внешним фоном, указывают аналитики. В пятницу даже в случае ослабления американской валюты динамика рубля скорее будет нейтральной, и он удержится около 76 руб./$1 с учетом традиционной осторожности инвесторов перед выходными, отмечают в Sberbank CIB. Утром пятницы доходности локальных гособлигаций в Азии растут на 1-2 б.п., а доходности американских госбумаг снижаются, что создает умеренно негативный фон для ОФЗ. В этих условиях, по оценкам специалистов Sberbank CIB, их доходность может вырасти еще на 1-2 б.п., как и в четверг. Активность на рынке по-прежнему невелика. Также аналитики Sberbank CIB ожидают умеренно негативной динамики российского рынка акций перед выходными.
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20 ноября 2020 года 20:02
Рынок акций РФ вырос третью неделю подряд вместе с мировыми площадками и нефтью, подогретыми новостями о высокой эффективности разрабатываемых в США вакцин от коронавируса COVID-19, что вызвало дальнейший приток средств инвесторов в рисковые активы. Индекс МосБиржи на неделе обновил максимум с февраля, локально превысив 3080 пунктов, индекс РТС поднялся к уровням начала сентября на фоне притока западных инвестиций. читать дальше
.20 ноября 2020 года 19:53
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.20 ноября 2020 года 19:26
Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам вслед за нефтью и фондовой Европой на ожиданиях прогресса в вопросе о новых мерах поддержки экономики США; индекс МосБиржи закрепился выше 3050 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции "Роснефти", обновившие максимумы с февраля на корпоративных новостях. читать дальше
.20 ноября 2020 года 19:26
Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались незначительными на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 20 ноября. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели оказались незначительными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия 13 ноября. читать дальше
.20 ноября 2020 года 19:02
По мнению аналитиков BCS Express, на следующей неделе будут интересны акции АФК "Система", "РусГидро" и "Лукойла", говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "После закрытия американского рынка акций в понедельник следующей недели мы можем узнать итоги размещения Ozon, - отмечает... читать дальше
.20 ноября 2020 года 18:40
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.20 ноября 2020 года 18:15
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.20 ноября 2020 года 17:49
Котировки золота, скорее всего, покажут снижение в следующем году относительно текущих уровней - Julius Baer
Котировки золота, скорее всего, покажут снижение в следующем году относительно текущих уровней, но большая волна продаж маловероятна, сообщается в комментарии Julius Baer. "Коронакризис перестал подпитывать опасения на рынке золота, несмотря на вторую волну пандемии в Европе и США. С нашей... читать дальше
.20 ноября 2020 года 17:26
Рубль способен продолжить своё укрепление по отношению к доллару и евро на предстоящей неделе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль торговался в пятницу без существенной волатильности, хотя и немного укреплялся против евро, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям... читать дальше
.20 ноября 2020 года 16:56
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter (MOEX: HHRU) с $25 до $30 за штуку, сообщается в обзоре аналитика компании Ивана Кима. Рекомендация (рейтинг) для... читать дальше
.20 ноября 2020 года 16:34
BCS Express 20 ноября 2020 года досрочно закрыл торговую идею "покупка акций "Детского мира", открытую 9 сентября 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров. Учитывая выплаченные в сентябре промежуточные дивиденды в размере 2,5 руб. на акцию, общая доходность по идее составила 18,5% за... читать дальше
.20 ноября 2020 года 16:16
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.20 ноября 2020 года 15:45
Москва. 20 ноября. Изменения доллара США и евро в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу днем незначительные; рубль стабилен к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, с одной стороны, и некоторого охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках, с другой стороны. читать дальше
.20 ноября 2020 года 15:41
Ренессанс Капитал оценивает справедливый курс рубля в конце 2020г - начале 2021г на отметке порядка 73-74 руб./$1
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" ожидает возвращения курса рубля к справедливому уровню - порядка 73-74 руб./$1 в конце 2020 года - начале 2021 года при ценах на нефть $41-43 за баррель, отсутствии жестких санкций к России со стороны США и постепенном улучшении настроений в отношении... читать дальше
.20 ноября 2020 года 15:20
озможно снижение котировок золота в район $1800/унцию, сообщается в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". Как говорится в нем, указанный уровень можно рассматривать для покупок золота в расчете на новый подъём цен. Драйвером такого подъема, по мнению экспертов, может стать объявление... читать дальше
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