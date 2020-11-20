Котировки Brent могут проверить на прочность отметку $43,7/барр. - Sberbank CIB

Котировки нефти марки Brent могут немного снизиться в пятницу и проверить на прочность отметку $43,7/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Эксперты Sberbank CIB полагают, что котировки нефти марки Brent в пятницу будут относительно стабильными, но все же могут немного снизиться и проверить на прочность рубеж $43,7/барр., который в четверг оказался устойчивым. Давление на котировки, по их мнению, может возникнуть из-за разногласий между министром финансов США и главой Федрезерва, а также в том случае, если данные от Baker Hughes о числе действующих буровых установок окажутся пессимистичными для рынка.

Динамика российской валюты по-прежнему определяется внешним фоном, указывают аналитики. В пятницу даже в случае ослабления американской валюты динамика рубля скорее будет нейтральной, и он удержится около 76 руб./$1 с учетом традиционной осторожности инвесторов перед выходными, отмечают в Sberbank CIB.

Утром пятницы доходности локальных гособлигаций в Азии растут на 1-2 б.п., а доходности американских госбумаг снижаются, что создает умеренно негативный фон для ОФЗ. В этих условиях, по оценкам специалистов Sberbank CIB, их доходность может вырасти еще на 1-2 б.п., как и в четверг. Активность на рынке по-прежнему невелика.

Также аналитики Sberbank CIB ожидают умеренно негативной динамики российского рынка акций перед выходными.