Любая слабость на рынке корпоративного долга США может оказаться временной - "ВТБ Мои Инвестиции"

Любая слабость на рынке корпоративного долга США может оказаться временной, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Аналитики инвестбанка обращают внимание на то, что Министр финансов США С.Мнучин объявил о прекращении программы покупки корпоративных облигаций и кредитования бизнеса 31 декабря. Программы покупки корпоративных облигаций относительно невелики по размеру, но считается, что они существенно снизили доходности на рынке корпоративного долга. Федрезерв США выступает за продление всех программ.

"Если Минфин США не изменит свою позицию, это может побудить ФРС объявить о новых программах поддержки экономики, которые не требуют поддержки со стороны Минфина, - полагают эксперты инвестбанка. - Наиболее вероятным является покупка долгосрочных гособлигаций. Решение Минфина США вместе с частичными локдаунами в различных штатах может быть негативно для рынка корпоративного долга, может привести к расширению кредитных спредов (разница между доходностью корпоративных облигаций и доходностью гособлигаций). Однако ФРС может компенсировать это новыми решениями. Кроме этого, администрация Д.Байдена скорее всего поддержит продление таких программ в январе. Поэтому любая слабость на рынке корпоративного долга США может оказаться временной".