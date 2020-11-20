Особых перспектив роста у российской валюты пока нет - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" не видят особых перспектив роста российской валюты до момента роста цен на нефть и фундаментального улучшения ситуации в российской экономике, сообщается в комментарии компании.

Пара доллар/рубль завершила торги в четверг около отметки 76 руб./$1, констатирует главный аналитик компании Алексей Антонов.

"Внешний фон для рубля перед открытием торгов в пятницу складывается слабонегативный. Снижение американских фьючерсов говорит об уменьшении аппетита к риску, но стабильность пары евро/доллар и нефти не особо подтверждают это, - отмечает он. - Но все-таки мы не видим особых перспектив роста российской валюты. Да, пара доллар/рубль может пойти под отметку 76 руб./$1 и даже дойти до цели своего снижения в 75 руб./$1. Но дальнейшего укрепления рубля не стоит ждать до роста цен на нефть и фундаментального улучшения ситуации в российской экономике".