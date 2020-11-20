Внешний фон пока не способствует существенному движению на рынке акций РФ - "Алго Капитал"

Внешний фон пока не способствует существенному движению на рынке акций РФ, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением не более 0,2-0,4%, в границах диапазона 3035-3060 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3070, 3080 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует существенному сдвигу локального рынка акций", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для российского рынка иностранной статистики в пятницу не ожидается. Поэтому, отмечает Манжос, во второй половине пятницы участники торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США.