.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Внешний фон пока не способствует существенному движению на рынке акций РФ - "Алго Капитал"
.
20 ноября 2020 года 09:34
Внешний фон пока не способствует существенному движению на рынке акций РФ - "Алго Капитал"
Внешний фон пока не способствует существенному движению на рынке акций РФ, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением не более 0,2-0,4%, в границах диапазона 3035-3060 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3070, 3080 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует существенному сдвигу локального рынка акций", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. Выхода значимой для российского рынка иностранной статистики в пятницу не ожидается. Поэтому, отмечает Манжос, во второй половине пятницы участники торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США.
.
20 ноября 2020 года 09:46
Аналитики "Алор Брокер" не видят особых перспектив роста российской валюты до момента роста цен на нефть и фундаментального улучшения ситуации в российской экономике, сообщается в комментарии компании. Пара доллар/рубль завершила торги в четверг около отметки 76 руб./$1, констатирует главный... читать дальше
.20 ноября 2020 года 09:40
Москва. 20 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.20 ноября 2020 года 09:34
Американские фондовые индексы в четверг повысились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются. читать дальше
.20 ноября 2020 года 09:27
Среднесрочным фондовым инвесторам лучше взять паузу в торгах, а спекулянтам ориентироваться на динамику фьючерса на индекс S&P500, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Открытие рынка акций в пятницу нас ждет недалеко от уровней четверга, может быть, с небольшим снижением. Дальнейшая динамика... читать дальше
.20 ноября 2020 года 09:19
Рубль, скорее всего, покажет консолидацию по отношению к основным мировым валютам в начале торговой сессии в пятницу, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Богдан Зварич считает, что в пятницу перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился нейтральный... читать дальше
.20 ноября 2020 года 09:01
Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в пятницу нейтрально, сообщается в аналитическом материале BCS Express. Российский рынок акций в четверг вновь показал снижение, однако в основном оно пришлось на первые два часа торгов, после чего индекс Мосбиржи перешел в фазу боковой... читать дальше
.19 ноября 2020 года 19:47
Рубль вечером умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти и охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 19 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках. читать дальше
.19 ноября 2020 года 19:22
Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за мировыми площадками из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения ситуации с COVID-19, индекс МосБиржи откатился ниже отметки 3050 пунктов, при этом лучше рынка выглядели обновившие максимумы с февраля акции "РусАла". читать дальше
.19 ноября 2020 года 18:51
Москва. 19 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг демонстрируют нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня. читать дальше
.19 ноября 2020 года 18:47
отенциал роста рынка акций РФ сохраняется, в аутсайдерах находятся секторы ритейла и транспорта, говорится в аналитическом материале "Атона". Специалисты компании считают, что в случае сохранения рыночного оптимизма на мировых рынках, роста спроса на акции стоимости и активов развивающихся стран,... читать дальше
.19 ноября 2020 года 18:33
Даже частичная нормализация международной торговли и отношений вместе со стимулированием экономики США заметно ослабят доллар - "Атон"
Даже частичная нормализация глобальной торговли и международных отношений в сочетании с продолжением стимулирования экономики США заметно ослабят доллар, сообщается в аналитическом материале "Атона". При этом в нем отмечается, что снижение доллара традиционно повышает аппетит к риску - активы за... читать дальше
.19 ноября 2020 года 17:48
Акции РФ получили крупнейшие с начала января притоки средств за 2 недели, время остыть перед новым рывком - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 18 ноября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По... читать дальше
.19 ноября 2020 года 17:27
Нефтяной рынок выглядит относительно устойчиво и не спешит на более низкие ценовые уровни, сообщается в аналитическом материале BCS Express. "Несмотря на негативные настроения на биржевых площадках, рост доллара и слухи о возможном развале альянса ОПЕК+, нефтяной рынок выглядит относительно... читать дальше
.19 ноября 2020 года 17:10
Доллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке - Saxo Bank
оллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке, говорится в обзоре по валютам G10 главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Эксперт полагает, что ближайшие два месяца будет для американской экономики очень трудными. Джон Харди дает... читать дальше
.19 ноября 2020 года 16:46
ВТБ Капитал" прекращает аналитическое покрытие Highland Gold, говорится в обзоре инвестбанка. Как сообщалось ранее в четверг, 19 ноября, Highland Gold Mining (HGM) завершила делистинг с площадки AIM Лондонской биржи. Компания была публичной около 18 лет. Highland Gold входит в топ-10 российских... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.