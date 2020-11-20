Среднесрочным фондовым инвесторам лучше взять паузу в торгах - "Алор Брокер"

Среднесрочным фондовым инвесторам лучше взять паузу в торгах, а спекулянтам ориентироваться на динамику фьючерса на индекс S&P500, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Открытие рынка акций в пятницу нас ждет недалеко от уровней четверга, может быть, с небольшим снижением. Дальнейшая динамика рынка будет полностью зависеть от внешнего фона. Фактор пятницы вряд ли подействует на рынок: особых рисков переноса "лонгов" через выходные нет, продавать бумаги инвесторы не хотят, а "шортов" открыто не очень много. Какие-то конкретные рекомендации по бумагам на пятницу давать не будем: восходящий тренд закончился, нисходящий начинаться не хочет", - пишет главный аналитик компании Алексей Антонов.