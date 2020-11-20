.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятна консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам в пятницу утром - Промсвязьбанк
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в октябре ускорилось до 5,9% - Росстат
В октябре падение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорилось до 5,9% после снижения, согласно пересмотренным данным, на 3,6% в сентябре
 
ФНС попытается побороть незаконную налоговую оптимизацию
Федеральная налоговая служба (ФНС) России собирается отказаться от полного отрицания так называемой "налоговой реконструкции" - метода, когда обнаружение "лишних" звеньев в цепи сделок влекло полное аннулирование ее результатов и масштабные...
 
Вид на жительство в РФ - за 10 млн рублей
Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции, следует из разработанного министерством законопроекта, пишут "Известия". Для того, чтобы иностранцы могли в упрощенном порядке получить вид на жительство...
 
Новая нормальность - спад промышленности на 5-6%
Вторая волна коронавируса не привела к существенному снижению деловой активности в целом по экономике России, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на ежегодной конференции S&P Global Ratings - 2020. "Что будет дальше, зависит от того,...
 
20 ноября 2020 года 09:19

Вероятна консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам в пятницу утром - Промсвязьбанк

Рубль, скорее всего, покажет консолидацию по отношению к основным мировым валютам в начале торговой сессии в пятницу, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Главный аналитик банка Богдан Зварич считает, что в пятницу перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился нейтральный внешний фон в виде стабилизации рынка энергоносителей у уровней закрытия четверга и разнонаправленной динамики валют развивающихся стран.

"Ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 76 руб./$1. В дальнейшем продажи в рубле могут усилиться на фоне отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 42-44 доллара за баррель, а также ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам. При этом сдерживать продажи будет подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 ноября. В результате доллар предпримет попытку восстановления, однако вряд ли сможет выйти выше 76,5 руб./$1", - прогнозирует Зварич.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 ноября 2020 года 09:46
Особых перспектив роста у российской валюты пока нет - "Алор Брокер"
Аналитики "Алор Брокер" не видят особых перспектив роста российской валюты до момента роста цен на нефть и фундаментального улучшения ситуации в российской экономике, сообщается в комментарии компании. Пара доллар/рубль завершила торги в четверг около отметки 76 руб./$1, констатирует главный...    читать дальше
.
20 ноября 2020 года 09:40
Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 20 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.    читать дальше
.
20 ноября 2020 года 09:34
Brent - $44,22 за баррель
Американские фондовые индексы в четверг повысились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются.    читать дальше
.
20 ноября 2020 года 09:34
Внешний фон пока не способствует существенному движению на рынке акций РФ - "Алго Капитал"
Внешний фон пока не способствует существенному движению на рынке акций РФ, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением не более 0,2-0,4%, в границах диапазона 3035-3060 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни...    читать дальше
.
20 ноября 2020 года 09:27
Среднесрочным фондовым инвесторам лучше взять паузу в торгах - "Алор Брокер"
Среднесрочным фондовым инвесторам лучше взять паузу в торгах, а спекулянтам ориентироваться на динамику фьючерса на индекс S&P500, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Открытие рынка акций в пятницу нас ждет недалеко от уровней четверга, может быть, с небольшим снижением. Дальнейшая динамика...    читать дальше
.
20 ноября 2020 года 09:01
Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в пятницу нейтрально - BCS Express
Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в пятницу нейтрально, сообщается в аналитическом материале BCS Express. Российский рынок акций в четверг вновь показал снижение, однако в основном оно пришлось на первые два часа торгов, после чего индекс Мосбиржи перешел в фазу боковой...    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 19:47
Рубль вечером умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти и охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 19 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках.    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 19:22
Рынок акций РФ откатился ниже 3050п по индексу МосБиржи на общемировой коррекции, вырос "РусАл"
Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за мировыми площадками из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения ситуации с COVID-19, индекс МосБиржи откатился ниже отметки 3050 пунктов, при этом лучше рынка выглядели обновившие максимумы с февраля акции "РусАла".    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 18:51
Цены евробондов РФ в четверг демонстрируют нейтральную динамику в отсутствие новых драйверов
Москва. 19 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг демонстрируют нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 18:47
Потенциал роста рынка акций РФ сохраняется, в аутсайдерах ритейлеры и транспорт - "Атон"
отенциал роста рынка акций РФ сохраняется, в аутсайдерах находятся секторы ритейла и транспорта, говорится в аналитическом материале "Атона". Специалисты компании считают, что в случае сохранения рыночного оптимизма на мировых рынках, роста спроса на акции стоимости и активов развивающихся стран,...    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 18:33
Даже частичная нормализация международной торговли и отношений вместе со стимулированием экономики США заметно ослабят доллар - "Атон"
Даже частичная нормализация глобальной торговли и международных отношений в сочетании с продолжением стимулирования экономики США заметно ослабят доллар, сообщается в аналитическом материале "Атона". При этом в нем отмечается, что снижение доллара традиционно повышает аппетит к риску - активы за...    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 17:48
Акции РФ получили крупнейшие с начала января притоки средств за 2 недели, время остыть перед новым рывком - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 18 ноября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По...    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 17:27
Нефтяной рынок выглядит относительно устойчиво - BCS Express
Нефтяной рынок выглядит относительно устойчиво и не спешит на более низкие ценовые уровни, сообщается в аналитическом материале BCS Express. "Несмотря на негативные настроения на биржевых площадках, рост доллара и слухи о возможном развале альянса ОПЕК+, нефтяной рынок выглядит относительно...    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 17:10
Доллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке - Saxo Bank
оллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке, говорится в обзоре по валютам G10 главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Эксперт полагает, что ближайшие два месяца будет для американской экономики очень трудными. Джон Харди дает...    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 16:46
"ВТБ Капитал" прекращает анализ Highland Gold в связи с делистингом компании с LSE
ВТБ Капитал" прекращает аналитическое покрытие Highland Gold, говорится в обзоре инвестбанка. Как сообщалось ранее в четверг, 19 ноября, Highland Gold Mining (HGM) завершила делистинг с площадки AIM Лондонской биржи. Компания была публичной около 18 лет. Highland Gold входит в топ-10 российских...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.