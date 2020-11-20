Вероятна консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам в пятницу утром - Промсвязьбанк

Рубль, скорее всего, покажет консолидацию по отношению к основным мировым валютам в начале торговой сессии в пятницу, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Главный аналитик банка Богдан Зварич считает, что в пятницу перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился нейтральный внешний фон в виде стабилизации рынка энергоносителей у уровней закрытия четверга и разнонаправленной динамики валют развивающихся стран.

"Ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 76 руб./$1. В дальнейшем продажи в рубле могут усилиться на фоне отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 42-44 доллара за баррель, а также ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам. При этом сдерживать продажи будет подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 ноября. В результате доллар предпримет попытку восстановления, однако вряд ли сможет выйти выше 76,5 руб./$1", - прогнозирует Зварич.