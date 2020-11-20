Ускорение инфляции повышает привлекательность ОФЗ-ИН - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют обратить внимание на инфляционные ОФЗ (ОФЗ-ИН) на фоне продолжающегося ускорения инфляции, говорится в комментарии банка.

Одним из сдерживающих факторов для ОФЗ остается рост инфляционного давления, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич - на 16 ноября 2020 г. инфляция ускорилась до 4,2% г/г, достигнув верхнего диапазона прогноза ЦБ на конец года и превысив таргет ЦБ (4,0%).

"В этом ключе рекомендуем обратить внимание на инфляционные выпуски ОФЗ. Для короткого 3-летнего ОФЗ-ИН вмененная инфляция составляет 2,7% годовых, для 10-летнего - 3,1%. Вмененная инфляция является ориентиром привлекательности покупки линкера - если ожидается средний уровень инфляции выше вмененной, то фактическая доходности линкера окажется выше классического выпуска ОФЗ соответствующего срока", - указывает Грицкевич.