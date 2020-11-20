Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в пятницу нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в пятницу нейтрально, сообщается в аналитическом материале BCS Express.

Российский рынок акций в четверг вновь показал снижение, однако в основном оно пришлось на первые два часа торгов, после чего индекс Мосбиржи перешел в фазу боковой консолидации, констатирует эксперт Василий Карпунин. Аналогичная картина наблюдалась на других развивающихся площадках.

Обороты торгов на падении продолжают плавно снижаться, отмечает специалист BCS Express. Локальная слабость рынка расценивается как технический момент. На фоне накопленной перекупленности прошлых недель индекс Мосбиржи корректируется из-за незначительного ухудшения внешних факторов.

"В целом же среднесрочная тенденция остается преимущественно растущей. Взгляд на ближайшие месяцы по-прежнему умеренно позитивный. Техническая картина по индексу Мосбиржи по итогам сессии четверга существенным образом не поменялась. В качестве ближайшей области поддержки выделяется район 2980–3000 пунктов. Сверху следующим препятствием выступает зона 3100–3110 пунктов. К концу года при спокойном внешнем фоне допускаем закрытие в широком диапазоне 3100–3200 пунктов", - пишет Карпунин.

Внешний фон утром пятницы складывается смешанный, констатирует аналитик. Американские индексы после закрытия дневной сессии рынка акций РФ в четверг выросли. Азиатские площадки утром в пятницу торгуются в основном в незначительном плюсе. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,7%, контракты по нефти Brent прибавляют на 0,1% и находятся около уровня $44,3. "С учетом результатов вечерних торгов четверга можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия четверга", - указывает эксперт BCS Express.