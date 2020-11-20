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20 ноября 2020 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 20 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в четверг выросли, отыграв наблюдавшиеся ранее в ходе торгов потери благодаря росту акций технологических компаний. Спрос на бумаги технологических компаний вырос на фоне статистики по коронавирусу. Среднее количество новых выявленных в США случаев коронавируса за последние семь дней составило 161,17 тыс. в день, что на 26% выше по сравнению с прошлой неделей, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

В четверг стало известно, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая компанией AstraZeneca и Университетом Оксфорда, безопасна и вызывает схожий иммунный ответ среди различных возрастных групп. В испытаниях, предварительные результаты которых были опубликованы в медицинском журнале The Lancet, приняли участие 560 человек, 240 из которых старше 70 лет. Днем ранее американская компания Pfizer заявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 31 тыс. и достигло 742 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 711 тыс., а не 709 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост до 710 тыс. с объявленного прежде уровня предыдущей недели, сообщает MarketWatch. Респонденты Trading Economics прогнозировали снижение до 707 тыс.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. Новости о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией в разных странах оказывают негативное давление на рынки, однако это частично компенсируют позитивные ожидания относительно скорого окончания разработки вакцины против COVID-19. Также инвесторы ждут публикации на следующей неделе данных о состоянии экономик ряда стран региона, пострадавших от пандемии, включая Индию, а также Тайвань и Сингапур.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,44%, завершив "в минусе" третий день подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:54 мск увеличился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Народный банк Китая (НБК) в пятницу сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (LPR) по итогам седьмого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых, по пятилетним кредитам - 4,65%. Эксперты также не ожидали изменения ставок. Южнокорейский индекс Kospi вырос за день всего на 0,03%. Австралийский S&P/ASX 200 в пятницу потерял 0,12%.

В свою очередь цены на нефть продолжают плавно снижаться в пятницу утром. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК 20 ноября составила $44,13 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,3% - до $44,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,33%, до $41,76 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на 0,3% - до $41,9 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 9,282 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,7 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 ноября снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 713,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-13" (+0,41%), "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+0,24%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-16R" (-0,3%), "ЕвроХим-001P-08" (-0,27%) и "ЧТПЗ БО-001Р-04" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместило жилищные облигации с ипотечным покрытием с поручительством АО "ДОМ.РФ" на сумму 14 млрд 18,879 млн рублей по ставке 5,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,98% годовых. Купоны квартальные: дата купонной выплаты - 28 число февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации гасятся в феврале 2051 года. Ожидаемая дюрация - около 2,75 года.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 21,05% инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-368R примерно на 220 млн рублей из выпуска номинальным объемом 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет. Облигации размещались по цене 105% от номинала. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

Сбербанк России установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-SBER19 на уровне 5,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,63% годовых. Сбор заявок на 3-летние облигации проходил с 10:00 МСК 17 ноября до 15:00 МСК 19 ноября. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с 15 млрд рублей до 18 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 20 ноября.

Кроме того, Сбербанк России принял решение 15 декабря досрочно погасить выпуск субординированных облигаций 1-й серии объемом 18,5 млрд рублей. Банк разместил выпуск субординированных облигаций со сроком обращения 10 лет и 2 месяца в ноябре 2015 года. Размещение прошло по закрытой подписке в пользу управляющей компании "Пенсионные накопления" для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ Сбербанка". Ставка 1-21-го купонов установлена в размере 12,27% годовых.

АО "МаксимаТелеком" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П02 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых. Ставке соответствует доходность к call-опциону через год в размере 10% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 7 полугодовых купонов, а также call-опцион в дату окончания 2-го купона. Сбор заявок проходил с 12 ноября по 19 ноября. Техразмещение запланировано на 24 ноября.

АО "Почта России" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-09 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,6% годовых. Сбор заявок прошел 19 ноября. Премаркетинг данного выпуска эмитент не проводил. Техразмещение запланировано на 25 ноября.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-002Р-08 объемом 15 млрд рублей на уровне 5,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,68% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 19 ноября. Объем размещения был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 27 ноября.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 24 ноября проведет сбор заявок на пятый выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-05 объемом от 15 млрд рублей. Планируемая ставка 1-го купона - 7,25% годовых. Ориентир ставки 2-20-го купона - премия не выше 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купона - 275 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 2-20-го купонов определяется по результатам сбора книги заявок. Структура выпуска предполагает, после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов. Техническое размещение выпуска запланировано на 30 ноября, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-08 объемом 10 млрд рублей в размере 4,31% годовых. Ранее банк установил порядок определения ставки 7-14-го купонов облигаций серии БО-08. Ставка купонов определяется как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода плюс 0,15%. Банк разместил 3-летние биржевые облигации БО-08 в мае 2014 года. В начале октября 2016 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) утвердила изменения в решение о выпуске облигаций, продлив срок их обращения до 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставка текущего купона - 6,38% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 25 мая 2021 года.

ООО "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1" приобрела в рамках оферты 93 облигации 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 100 облигаций номиналом 100 млн рублей каждая, таким образом, компания приобрела 93% выпуска на 9,3 млрд рублей. Компания разместила облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей в июне 2016 года. Срок обращения выпуска около 7,2 года (2646 дней). По выпуску предусмотрена выплата одного купона в дату погашения, ставка купона - 0,01% годовых.

"Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставил оферту по согласованию с держателями облигаций серии 002Р-01. Период предъявления бумаг - с 1 по 7 декабря. Количество приобретаемых облигаций - на сумму не более 6,3 млрд рублей. ПАО "Трансфин-М" разместило 7-летние облигации объемом 48,66 млрд рублей в феврале текущего года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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