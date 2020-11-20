Утренние прогнозы: незначительные отклонения

Аналитики прогнозируют нейтральное начало торгов акциями на российском рынке в пятницу. Внешний фон пока не способствует существенному движению.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением не более 0,2-0,4%, в границах диапазона 3035-3060 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3070, 3080 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует существенному сдвигу локального рынка акций".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций в пятницу нас ждет недалеко от уровней четверга, может быть, с небольшим снижением. Дальнейшая динамика рынка будет полностью зависеть от внешнего фона. Фактор пятницы вряд ли подействует на рынок: особых рисков переноса "лонгов" через выходные нет, продавать бумаги инвесторы не хотят, а "шортов" открыто не очень много. Какие-то конкретные рекомендации по бумагам на пятницу давать не будем: восходящий тренд закончился, нисходящий начинаться не хочет".

"Атон": "Рынок акций РФ начнет торги акциями в пятницу на нейтральной территории".