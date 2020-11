Brent - $44,22 за баррель

Американские фондовые индексы в четверг повысились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются.

Американские фондовые индексы в четверг повысились, отыграв наблюдавшиеся ранее в ходе торгов потери благодаря росту акций технологических компаний.

Спрос на бумаги технологических компаний вырос на фоне статистики по коронавирусу, пишет CNBC. Котировки Netflix Inc. (SPB: NFLX) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) повысились на 0,6% и 0,4% соответственно. Цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) увеличилась на 1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%. Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) и Facebook Inc. (SPB: FB) прибавили в цене 0,5% и 0,4% соответственно.

Среднее количество новых выявленных в США случаев коронавируса за последние семь дней составило 161,17 тыс. в день, что на 26% выше по сравнению с прошлой неделей, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

В четверг стало известно, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая компанией AstraZeneca и Университетом Оксфорда, безопасна и вызывает схожий иммунный ответ среди различных возрастных групп. В испытаниях, предварительные результаты которых были опубликованы в медицинском журнале The Lancet, приняли участие 560 человек, 240 из которых старше 70 лет.

Днем ранее американская компания Pfizer Inc. (SPB: PFE) заявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%.

Тем временем лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами по новому пакету экономических стимулов, заявил лидер демократов в верхней палате Конгресса США Чак Шумер.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 31 тыс. и достигло 742 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 711 тыс., а не 709 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост до 710 тыс. с объявленного прежде уровня предыдущей недели, сообщает MarketWatch. Респонденты Trading Economics прогнозировали снижение до 707 тыс.

Индекс производственной активности Филадельфии в ноябре снизился до 26,3 пункта с 32,3 пункта месяцем ранее, но превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали показатель на уровне 22 пунктов, пишет Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,85 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов. Это максимальный уровень с ноября 2005 года. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель составлял 6,57 млн домов, а не 6,54 млн, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 1,2% с ранее объявленного сентябрьского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Sonos Inc. (SPB: SONO) в четверг подорожали на 29,8% после того, как производитель аудиосистем отчитался о росте выручки в четвертом финвартале до $339,8 млн с $294,2 млн годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали рост показателя до $299 млн.

Котировки Nvidia Corp. (SPB: NVDA) повысились на 0,1%. Американский производитель графических процессоров зафиксировал рекордную выручку в третьем финансовом квартале, а также увеличил чистую прибыль.

Бумаги Macy's Inc. (SPB: M) прибавили в цене 2,1%, хотя американская сеть универмагов получила чистый убыток в третьем финансовом квартале на фоне падения продаж, тем не менее результат оказался лучше предыдущих трех месяцев, что говорит о постепенном восстановлении бизнеса.

Рыночная стоимость одной из крупнейших в США сети магазинов-складов BJ's Wholesale Club Holdings Inc. увеличилась на 3,7%. Компания в третьем квартале получила чистую прибыль в $0,92 на акцию при прогнозе аналитиков на уровне $0,64 на акцию. Сопоставимые продажи выросли на 18,5%, аналитики ожидали повышения на 16,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 44,81 пункта (0,15%) и составил 29328,95 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 14,08 пункта (0,39%) - до 3581,87 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 103,11 пункта (0,87%) и составил 11904,3.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику.

Новости о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией в разных странах оказывают негативное давление на рынки, однако это частично компенсируют позитивные ожидания относительно скорого окончания разработки вакцины против COVID-19.

Также инвесторы ждут публикации на следующей неделе данных о состоянии экономик ряда стран региона, пострадавших от пандемии, включая Индию, а также Тайвань и Сингапур, отмечает MarketWatch.

"На следующей неделе в Азии в центре внимания будет степень восстановления Индии в третьем квартале, поскольку данные за октябрь указали на возобновление угроз для региона со стороны второй волны пандемии", - полагает старший экономист по Азии в ING Пракаш Сакпал.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился я на 0,4%, завершив "в минусе" третий день подряд.

Потребительские цены в стране в октябре снизились на 0,4% в годовом выражении после нулевого изменения месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Это первое падение более чем за четыре года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ) рухнули на 0,7% после снижения на 0,3% в сентябре. Это совпало с ожиданиями экспертов.

Пандемия COVID-19 продолжает оказывать негативное давление на потребительский спрос, отмечают экономисты. Рекордные суточные показатели заболеваемости были зафиксированы в Токио в четверг, в результате чего в городе был объявлен максимальный уровень эпидемиологической угрозы. По этой причине от коммерческих предприятий столицы могут потребовать сократить часы работы.

В число лидеров снижения котировок вошли акции Terumo Corp. (-3,9%) и Sompo Holdings Inc. (-3,6%). Капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing сократилась на 2,7%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,6%.

Между тем цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group выросла на 2,3%, автомобильной Toyota Motor - на 0,5%, производителя шин Bridgestone Corp. - на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:54 мск увеличился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам седьмого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых, по пятилетним кредитам - 4,65%. Эксперты также не ожидали изменения ставок.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге дорожают бумаги онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 3,8% и автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 2,9%.

Также растет стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings (+2,7%), производителя электроники Xiaomi Corp. (+2,6%) и оператора бирж Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (+1,7%).

Южнокорейский индекс Kospi увеличился за день на 0,03%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. не изменилась по итогам торгов, автопроизводителя Hyundai Motor - упала на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 в пятницу потерял 0,12%.

Розничные продажи в стране выросли на 1,6% в октябре относительно предыдущего месяца, существенно превзойдя ожидавшийся в среднем аналитиками подъем на 0,3%. Это первое повышение показателя с июля. Оно обусловлено возобновлением работы предприятий розничной торговли в штате Виктория после локдауна.

Лидерами снижения котировок стали акции нефтепроизводителя Oil Search (-5,1%) и финансово-технологической EML Payments Ltd. (-4,7%).

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 1%.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются после того, как стало известно о согласии лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла на возобновление переговоров о новых экономических стимулах.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК в пятницу составляет $44,22 за баррель, что на $0,02 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,14 (0,3%) - до $44,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) остается на уровне закрытия предыдущих торгов - $41,74 за баррель. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,08 (0,2%).

Срок действия декабрьских фьючерсов на WTI истекает с закрытием торгов в пятницу. Более активные январские контракты в пятницу теряют в цене $0,02 (0,05%), торгуясь на уровне $41,88 за баррель. Накануне они подешевели на $0,11 (0,3%) - до $41,9 за баррель.

Глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг заявил, что Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC.

В четверг в США было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения - 185,76 тыс., сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в большинстве округов штата комендантского часа с субботы по меньшей мере до 21 декабря.

"В США на этой неделе наблюдается значительное ужесточение ограничений в различных штатах, в то время как случаи заражения вирусом бьют рекорды в преддверии традиционного праздничного сезона поездок", - отметил аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

Количество американцев, которые в этом году отправятся путешествовать во время каникул по случаю Дня благодарения, может упасть на 45% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на бензин до минимума с 2016 года для этого времени года, свидетельствуют результаты опроса GasBuddy.

Тем временем главный исполнительный директор Pfizer, сообщившей на этой неделе о 95%-й эффективности разрабатываемой совместно с BioNTech вакцины от коронавируса, Альберт Бурла заявил в эфире радиостанции NPR, что компания может подать заявку на одобрение применения вакцины в США уже в пятницу.