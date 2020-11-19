Цены евробондов РФ в четверг демонстрируют нейтральную динамику в отсутствие новых драйверов

Москва. 19 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг демонстрируют нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 18 ноября и составила 116,04% от номинала, что соответствует доходности 1,83% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,86% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,11% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день и составил 172 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к среде на 3 базисных пункта - до 141,96% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,255% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 19 базисных пунктов - до 136,9% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 2 базисных пункта - до 115,51% от номинала, что соответствует доходности 1,78% годовых (без изменений к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели всего на 1 базисный пункт, до 109,98% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 1,255% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 12 базисных пунктов - до 136,13% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,22% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 4 базисных пункта, до 113,6% от номинала (доходность выросла также на 0,5 пункта - до 2,03% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций в целом доминировали нейтральные настроения, в результате изменения котировок по итогам дня оказались незначительными. Таким образом, после бурного ралли, отмечавшегося с начала ноября, сейчас рынок потихонечку уходит в боковик. Несмотря на то, что мировые ЦБ сохраняют процентные ставки на низком уровне и продолжают выкупать активы в рамках стимулирующих программ, что обеспечивает приток дешевой ликвидности на рынки, тем не менее, вторая волна коронавирусной эпидемии все заметнее начинает сказываться на мировой экономике, что сдерживает активность покупателей. И на этом фоне не исключено даже, что часть инвесторов в ближайшее время может начать фиксировать прибыль, что приведет к отрицательной ценовой коррекции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.