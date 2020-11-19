Даже частичная нормализация международной торговли и отношений вместе со стимулированием экономики США заметно ослабят доллар - "Атон"

Даже частичная нормализация глобальной торговли и международных отношений в сочетании с продолжением стимулирования экономики США заметно ослабят доллар, сообщается в аналитическом материале "Атона".

При этом в нем отмечается, что снижение доллара традиционно повышает аппетит к риску - активы за пределами США становятся более привлекательными, так что можно ожидать перетока средств в акции других стран, в том числе и России.

Ведущий стратег Алексей Каминский отмечает, что по итогам президентских выборов в США наиболее вероятной политической конфигурацией становится президент-демократ (Джо Байден) и разделенный Конгресс (Палата представителей будет за демократами, Сенат - за республиканцами). По ряду причин это идеальная комбинация как для рынка акций США и мира в целом, так и для более широкого спектра рискованных активов, указывает он:

- деструктивные, с точки зрения экономического роста, инициативы Байдена, такие как обратное повышение корпоративных налогов, введение налогов на высокие доходы и финансовые операции или законодательное повышение минимальной зарплаты вдвое, могут быть заблокированы Конгрессом;

- при этом ничто не помешает Байдену пересмотреть ту часть наследия Трампа, которая касается торговых войн, одностороннего введения импортных пошлин или выхода из действовавших международных договоров.

"Отход от политики "America First любой ценой" может устранить часть перекосов, возникших в мире в эпоху Трампа. Но не стоит ждать быстрого прекращения противостояния с Китаем. Оно носит фундаментальный характер и не закончится со сменой Трампа на демократа Байдена (или кого-либо другого в будущем), - отмечает Каминский. - Реальный вопрос в том, кто будет "главной силой" в мире к 2030 году, то есть всего через десять лет. С такой постановкой вопроса согласны как республиканцы, так и демократы. Различия сторон лишь в подходах".

Отличительной чертой антикитайской политики Байдена, по мнению стратега "Атона", скорее всего, станут активные консультации со странами-союзниками США, в первую очередь, с ЕС. Китайские политики уже успели заявить, что не рассчитывают на кардинальные изменения в отношениях двух стран и ожидают, что политика США останется в прежнем русле, но будет носить более цивилизованный характер.