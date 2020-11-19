Доллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке - Saxo Bank

Доллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке, говорится в обзоре по валютам G10 главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Эксперт полагает, что ближайшие два месяца будет для американской экономики очень трудными.

Джон Харди дает краткий обзор по валютам G10:

EUR – Требуется открытый путь к фискальному стимулированию, и поскорее, иначе евро может «застрять». Ждем возможного расширения структурных проблем Евросоюза, которые, правда, пока не проявляются в закупках ЕЦБ.

JPY – Иена сегодня утром укрепилась в широком спектре, но одновременно с USD (пара USD/JPY на момент написания пробовала вернуться выше 104,00), поэтому не так уж уверенно. Чтобы привлечь больше внимания, ей нужно повышение спроса на американские казначейские облигации (доходность 10-летних «трежерис» ниже 75 б.п. вместо текущих 85 б.п.?)

GBP – Даже если будет объявлено о заключении соглашения, ралли фунта стерлингов может оказаться неожиданно скромным, если только позиция Великобритании не покажется особенно смиренной. Пробой вниз ключевого уровня 0,8867 в EUR/GBP откроет путь к 0,8600.

CHF – Интересно, что, несмотря на спад рисковых настроений, пара EUR/CHF остается в зоне плотной консолидации около 1,0800. Уровень 0,9200 в USD/CHF покажет, продолжится ли здесь рост USD.

AUD – В среду ночью в Австралии вышли отличные данные по занятости за октябрь, во многом благодаря снятию карантина в штате Виктория. Менее приятная новость: Китай выдал список из 14 претензий к австралийским СМИ, заставив премьер-министра Моррисона выступить по ТВ (https://www.scmp.com/news/asia) с защитой позиции своей администрации. Ситуация довольно напряженная: китайским компаниям предписано не импортировать в этом месяце семь категорий товаров, в том числе медную руду и вино. У пары AUD/USD есть пространство для консолидации; «быки» окажутся под угрозой только если она опустится ниже 0,7225–0,7200.

CAD – Разворот USD/CAD наверх от 1,3173 может спровоцировать выдавливание до 1,3300 или выше, если мрачные краткосрочные перспективы приведут к очередной распродаже нефти.

NZD – Рост в NZD/USD кажется преждевременным в свете того, где торгуются остальные пары с USD. Есть место для консолидации как минимум до 0,6800, которая пока не помешает «быкам».

SEK – Ничего удивительного: поскольку фокус, судя по всему, сместился на краткосрочные коронавирусные тревоги и падение склонности к риску, пара EUR/SEK резко выросла со вчерашнего минимума. Если тревога о перспективах экономики усилится и пара дойдет до области 10,30, то ее может ждать более значительная консолидация, хотя, вероятно, со временем сходящая на нет.