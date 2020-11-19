Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти и охлаждения "аппетита к риску"

Москва. 19 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках.

Курс доллара США составил 76,31 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,34 руб./EUR1, подорожав на 15,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 21 копейку - до 82,62 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 20 ноября на 33,59 копейки, до 76,2627 руб./$1, и поднял курс евро на 11,7 копейки, до 90,3484 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро в четверг днем является следствием наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе негативной динамики нефтяных котировок.

Падение нефтяных цен усилилось в ходе торгов в четверг на опасениях по поводу спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составила $44,18 за баррель, что на 0,36% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,45 за баррель, что на 0,88% ниже уровня предыдущих торгов.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение. В целом в США заболеваемость COVID-19 растет, а число смертей от коронавирусной инфекции уже превысило 250 тыс.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится. При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут, и, например, ОАЭ недовольны распределением квот и рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, на валютных площадках развивающихся рынков вновь возобладал "уход от риска", связанный с новыми ограничениями в различных мировых регионах из-за ускорения темпов распространения пандемии COVID-19. К середине дня в четверг снижалось большинство валют emerging markets, и рубль не стал исключением. Доллар поднялся выше 76,3 руб./$1, прибавляя около 0,3%, а евро торговался выше 90,3 руб./EUR1, прибавляя 0,2%.

В свою очередь главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич отмечает, что "в среду днем рынки вновь были поддержаны новостями по вакцине - BioNTech и Pfizer обновили данные по эффективности разработанной ими вакцины, в результате чего данный показатель вырос до 95%. Это краткосрочно смогло активизировать покупки на мировых рынках. Однако уже вечером ситуация изменилась. Уже после закрытия торгов в Европе, в США активировались продажи. Поводом могли выступить новости по принятию нового пакета помощи американской экономике. Речь идет о том, что даже после выборов республиканцы и демократы в Сенате не могут найти компромисс по плану стимулирования экономики США. Отсутствие консенсуса в переговорах активизировало продажи на американских рынках, что привело к снижению основных индексов более чем на 1%. Рынки уже некоторое время выглядят "перегретыми", а инвесторы ищут повод для фиксации прибыли по "длинным" позициям после уверенной волны роста, продемонстрированной с начала ноября. Кроме отсутствия нового пакета стимулирования в Соединенных Штатах, поводом для продаж может стать макроэкономическая статистика, а также слабые результаты сезона рождественских распродаж в США".

"Настроения на глобальных рынках в четверг можно охарактеризовать как умеренно негативные. Ведущие азиатские фондовые площадки снизились. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На рынке энергоносителей также преобладают коррекционные настроения, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,4%, торгуясь в районе $44,2 за баррель. Отступление рынка энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран оказывают давление на рубль в первой половине дня. В дальнейшем, учитывая возможность ухудшения внешнего фона и риски отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent к $43 за баррель, американская валюта может предпринять попытку выхода выше уровня 76,5 руб./$1", - считает Зварич.

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 19 ноября не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая выросла на 1 б.п. - до 4,49% годовых. При этом ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев остались на уровне среды и составили 4,43%, 4,57%, 4,74% и 4,78% годовых соответственно.