BCS GM прекращает анализ Highland Gold в связи с делистингом компании с LSE

BCS Global Markets (BCS GM) прекращает анализ Highland Gold, говорится в обзоре инвестбанка.

"Мы прекращаем аналитическое покрытие Highland Gold Mining и отзываем нашу целевую цену и рекомендацию для бумаг компании из-за ее делистинга с LSE", - пишут эксперты.

Аналитики отмечают, что с данного момента инвесторы не должны полагаться при принятии инвестиционных решений на их ранее опубликованные финансовые прогнозы для компании.

Как сообщалось ранее в четверг, 19 ноября, Highland Gold Mining (HGM) завершила делистинг с площадки AIM Лондонской биржи. Компания была публичной около 18 лет.

Highland Gold входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Основные проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии.