"ВТБ Капитал" начал анализ Совкомфлота с рекомендацией "покупать" для его акций

"ВТБ Капитал" начал аналитическое покрытие "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Сахновой и Ивана Постевого.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 140 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Совкомфлота", основанный на оценках аналитиков 3 инвестиционных банков, составляет 129,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 96,91 рубля за штуку.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.