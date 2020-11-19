Индекс S&P500 протестирует уровень 3525 пунктов в четверг - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг будет склонен к снижению и протестирует уровень 3525 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 склонен к коррекционному движению после неудачной попытки протестировать предыдущий максимум. Индикатор MACD сигнализирует об ослаблении "быков". Между тем в среднесрочной перспективе возможность для продолжения роста сохраняется. Основной целью "быков" остается исторический максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым пролегает долгосрочная восходящая трендовая линия", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов.