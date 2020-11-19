"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Petropavlovsk в 1,6 раза, сохранив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций Petropavlovsk (MOEX: POGR) с 61 пенса до 37 пенсов за штуку, отразив в модели оценки компании ухудшение прогнозов ее финансовых показателей, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменения с учетом ожидаемой общей доходности на уровне 34% (потенциал роста рыночной стоимости до прогнозного уровня 32% и прогнозируемая дивидендная доходность на 12 месяцев порядка 1,7%).

"Принимая во внимание ухудшившиеся ожидания по прибыли и отсутствие ясности относительно сроков разрешения корпоративного конфликта, мы понизили свой прогноз по EBITDA Petropavlovsk в 2020-2021 годах на 18-21% и чистой прибыли на 32-71%", - пишут эксперты.

Текущая стоимость бумаг Petropavlovsk составляет порядка 27,95 пенса за штуку.

Как сообщалось ранее, в октябре, Petropavlovsk понизил прогноз производства на 2020 год в среднем на 13% - с 620-720 тыс. унций до 560-600 тыс. унций с учетом переработки стороннего концентрата. Прогноз производства из собственного сырья был снижен в среднем на 9%, с 430-460 тыс. унций до 395-415 тыс. унций. При этом Petropavlovsk увеличил прогноз денежных затрат (TCC) с $700-800 до $800-850 на унцию и capex - с $70-80 млн до $90-100 млн. Снижение прогноза по производству Petropavlovsk объяснил более низким, чем ожидалось, содержанием золота, прежде всего в стороннем сырье, а также логистическими проблемами, связанными с COVID-19, которые повлияли на поставки покупного концентрата.

Также Petropavlovsk решил отложить полный запуск флотационной фабрики на Пионере с IV квартала 2020 года до II квартала 2021 года.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам I полугодия замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей свыше 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.