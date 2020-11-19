AT&T и Exxon Mobil являются наиболее интересными дивидендными историями в S&P 500 - BCS Express

AT&T и Exxon Mobil являются наиболее интересными дивидендными историями в индексе S&P 500, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Консервативным инвесторам стоит обратить внимание на дивидендные бумаги. Если грамотно подобрать такие акции, то они могут стать источником условно постоянного дохода. Тут главное не ошибиться, ведь не все компании могут поддерживать уровень выплат на высоком уровне", - отмечается в аналитическом материале.

Аналитики BCS Express выделили 15 бумаг индекса S&P 500 с самой высокой дивидендной доходностью от 5,9% до 11,2% годовых, оценили их прогнозы по уровню выплат из чистой прибыли, прибыли на акцию и по динамике выплат дивидендов в 2020 г., получив в итоге две интересные бумаги: AT&T (7,2%) и Exxon Mobil (9%).

"Это достаточно грубая оценка. Нужно оценивать факторы в комплексе. Чтобы определить оптимальные зоны для покупок/ продаж, полезно использовать технический анализ", - подчеркивают эксперты инвесткомпании.