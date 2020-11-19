Рубль чуть снизился к доллару и евро на старте торов четверга вслед за развернувшейся вниз нефтью

Москва. 19 ноября. Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снизился к бивалютной корзине вслед за развернувшейся вниз нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,10-76,24 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,175 руб./$1 (+11,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 90,27 руб./EUR1 (+8,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,3 копейки к уровню закрытия среды, до 82,52 рубля.

Доллар при этом оказался на 24,82 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,86 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов четверга является следствием наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе негативной динамики нефтяных котировок.

Цены на нефть опускаются в четверг на опасениях снижения спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $44,2 за баррель, что на 0,32% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,57 за баррель, что на 0,6% ниже уровня предыдущих торгов.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение. В целом в США заболеваемость COVID-19 растет, а число смертей от коронавирусной инфекции уже превысило 250 тыс.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся ранее на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится. При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут, и, например, ОАЭ недовольны распределением квот и рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.