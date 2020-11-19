Утренние прогнозы: торги акциями в четверг начнутся с умеренных продаж

Внешний фон в четверг утром, по оценке аналитиков, складывается умеренно негативный. Скорее всего, торги начнутся с небольших продаж.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Индексы Азии преимущественно снижаются. В минусе нефть и промышленные металлы. На рынках продолжается осознание того, что быстрой вакцинации пока не будет, а значит экономике ещё долгое время придётся жить в условиях социальных и деловых ограничений. Индекс доллара повышался около 0,15%, а сырьевые валюты теряли свои позиции против доллара. Впрочем, динамика изменения цен в азиатскую сессию не столь резкая, как завершение торгов в США накануне. Поэтому в начале дня отечественный рынок может открыться в минусе, но без больших потерь. Финансовую отчётность по МСФО сегодня представят "Мечел", Группа "Черкизово" и QIWI".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3065-3075 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3060, 3050 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3080, 3090 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое ухудшение внешнего фона, наметившееся еще в среду вечером. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи отметки 3070 пунктов в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроется снижением в четверг. Российский рынок акций продолжает показывать небывалую силу, обусловленную прежде всего притоком средств нерезидентов. В среду индекс Мосбиржи на не очень больших оборотах вырос на 0,9% и вновь уткнулся в сопротивление 3080 пунктов, пробитие которого откроет дорогу на исторические максимумы. Трудно прогнозировать, сможем ли мы пройти этот уровень в четверг. Все будет зависеть от поведения иностранных инвесторов, которые в последние дни и определяют динамику отечественного рынка".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале четверга, что приведет отступлению индекса Мосбиржи в район 3060 пунктов. В дальнейшем на ухудшении внешней конъюнктуры коррекционные настроения в наших бумагах продолжат преобладать. Поддержать данную динамику может и волна фиксации прибыли по длинным позициям в наших бумагах. В результате к концу сессии индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к отметке 3000 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в четверг утром складывается умеренно негативный. И с учетом результатов вечерних торгов среды можно предположить, что открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия среды".