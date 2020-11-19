Идея дня: тактическим инвесторам стоит подумать о фиксации прибыли - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что, возможно, рынок акций РФ достиг точки остановки после "ралли", и тактическим инвесторам стоит подумать о фиксации прибыли, отмечается в комментарии инвестбанка.

"Мы 1 октября дали рекомендацию «Выше рынка» по российскому рынку акций. В среду, 18 ноября, Индекс Мосбиржи восстановился до максимума 13 августа. После «ралли» последних недель соотношение между риском и доходностью выглядит сбалансированным в краткосрочной перспективе, и, возможно, наш рынок достиг точки остановки. Тактическим инвесторам стоит подумать о фиксации прибыли", - указывают эксперты инвестбанка.