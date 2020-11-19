Вероятно продолжение консолидации на рынке ОФЗ в четверг - Промсвязьбанк

Вероятно продолжение консолидации на рынке ОФЗ в четверг на фоне ухудшения настроений инвесторов на глобальных рынках, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Консолидация ОФЗ в среду продолжилась, констатирует управляющий по анализу банковского и финансового рынка Дмитрий Грицкевич - доходность 5-летних госбумаг выросла на 2 б.п. - до 5,17% годовых, 10-летних ОФЗ - снизилась на 1 б.п. - до 5,81% годовых соответственно.

Минфин в среду разместил ОФЗ на 56 млрд. руб. На фоне сдержанного аппетита к риску на рынках объем размещения 10-летнего выпуска составил 16 млрд руб., тогда как по 5-летней бумаге был размещен весь заявленный объем в 30 млрд руб. с минимальной премией к рынку, отмечает Грицкевич. Существенный спрос (~50 млрд руб.) был зафиксирован в инфляционном линкере на фоне ускоряющейся инфляции (на 16 ноября инфляция ускорилась до 4,2% г/г).

"Утром четверга на глобальных рынках по-прежнему наблюдаются сдержанные настроения инвесторов в связи с развитием пандемии - ждем продолжения консолидации ОФЗ на достигнутых уровнях; диапазон доходности в 5,5-6,0% годовых для длинных госбумаг выглядит справедливо", - указывает специалист Промсвязьбанка.