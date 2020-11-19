Ключевые события четверга в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и золотовалютные резервы в РФ, макростатистика в США:

- В четверг ожидается публикация финансовых показателей "Газпром нефти" и Qiwi;

- Банк России опубликует данные по золотовалютным резервам;

- В США выйдут статистика по заявкам на пособие по безработице, данные по продажам на вторичном рынке жилья, а также индекс опережающих макроэкономических индикаторов.