Доходности ОФЗ могут повыситься в четверг на 1-2 б.п. - Sberbank CIB

Доходности ОФЗ могут повыситься в четверг на 1-2 б.п., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Результаты аукционов Минфина по размещению номинальных выпусков привели к росту доходностей ОФЗ на 1-2 б.п. (в основном в долгосрочном сегменте), констатируют аналитики Sberbank CIB. В целом умеренно негативный фон на глобальных рынках, который сформировался утром в четверг, не позволит доходностям ОФЗ снизиться и может привести к их повышению на 1-2 б.п., считают эксперты.

Важными для валютного рынка событиями в четверг будут заседание турецкого ЦБ и видеоконференция лидеров ЕС. Если в Турции значительно повысят ключевую ставку, а политики ЕС отметят стабилизацию ситуации с коронавирусом и заявят о возможном ослаблении ограничений в следующем году, это должно поддержать спрос на валюты развивающихся рынков, в том числе рубль, который может укрепиться до 75,7 руб./$1, отмечают специалисты Sberbank CIB.

Нефть марки Brent, по мнению аналитиков Sberbank CIB, в четверг может снова приблизиться к порогу $45/барр. - в США ожидается благоприятная макростатистика, что должно поддержать спрос на рискованные активы. Тем не менее, обращают внимание специалисты, позитивный импульс едва ли будет достаточным для того, чтобы котировки закрепились выше этой отметки.

Утром четверга фьючерсы на североамериканские индексы падают. На этом фоне, а также ввиду небольшого снижения цен на нефть эксперты Sberbank CIB ожидают от российского рынка акций умеренно негативной динамики.