Индекс Мосбиржи отступит в район 3060 пунктов в четверг утром - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи, вероятно, отступит в район 3060 пунктов на открытии торговой сессии в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале четверга, что приведет отступлению индекса Мосбиржи в район 3060 пунктов. В дальнейшем на ухудшении внешней конъюнктуры коррекционные настроения в наших бумагах продолжат преобладать. Поддержать данную динамику может и волна фиксации прибыли по длинным позициям в наших бумагах. В результате к концу сессии индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к отметке 3000 пунктов", - отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич.