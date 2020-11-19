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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи отступит в район 3060 пунктов в четверг утром - Промсвязьбанк
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19 ноября 2020 года 09:47
Индекс Мосбиржи отступит в район 3060 пунктов в четверг утром - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи, вероятно, отступит в район 3060 пунктов на открытии торговой сессии в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале четверга, что приведет отступлению индекса Мосбиржи в район 3060 пунктов. В дальнейшем на ухудшении внешней конъюнктуры коррекционные настроения в наших бумагах продолжат преобладать. Поддержать данную динамику может и волна фиксации прибыли по длинным позициям в наших бумагах. В результате к концу сессии индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к отметке 3000 пунктов", - отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич.
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19 ноября 2020 года 19:47
Рубль вечером умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти и охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 19 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках. читать дальше
.19 ноября 2020 года 19:22
Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за мировыми площадками из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения ситуации с COVID-19, индекс МосБиржи откатился ниже отметки 3050 пунктов, при этом лучше рынка выглядели обновившие максимумы с февраля акции "РусАла". читать дальше
.19 ноября 2020 года 18:51
Москва. 19 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг демонстрируют нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня. читать дальше
.19 ноября 2020 года 18:47
отенциал роста рынка акций РФ сохраняется, в аутсайдерах находятся секторы ритейла и транспорта, говорится в аналитическом материале "Атона". Специалисты компании считают, что в случае сохранения рыночного оптимизма на мировых рынках, роста спроса на акции стоимости и активов развивающихся стран,... читать дальше
.19 ноября 2020 года 18:33
Даже частичная нормализация международной торговли и отношений вместе со стимулированием экономики США заметно ослабят доллар - "Атон"
Даже частичная нормализация глобальной торговли и международных отношений в сочетании с продолжением стимулирования экономики США заметно ослабят доллар, сообщается в аналитическом материале "Атона". При этом в нем отмечается, что снижение доллара традиционно повышает аппетит к риску - активы за... читать дальше
.19 ноября 2020 года 17:48
Акции РФ получили крупнейшие с начала января притоки средств за 2 недели, время остыть перед новым рывком - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 18 ноября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По... читать дальше
.19 ноября 2020 года 17:27
Нефтяной рынок выглядит относительно устойчиво и не спешит на более низкие ценовые уровни, сообщается в аналитическом материале BCS Express. "Несмотря на негативные настроения на биржевых площадках, рост доллара и слухи о возможном развале альянса ОПЕК+, нефтяной рынок выглядит относительно... читать дальше
.19 ноября 2020 года 17:10
Доллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке - Saxo Bank
оллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке, говорится в обзоре по валютам G10 главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Эксперт полагает, что ближайшие два месяца будет для американской экономики очень трудными. Джон Харди дает... читать дальше
.19 ноября 2020 года 16:46
ВТБ Капитал" прекращает аналитическое покрытие Highland Gold, говорится в обзоре инвестбанка. Как сообщалось ранее в четверг, 19 ноября, Highland Gold Mining (HGM) завершила делистинг с площадки AIM Лондонской биржи. Компания была публичной около 18 лет. Highland Gold входит в топ-10 российских... читать дальше
.19 ноября 2020 года 16:28
BCS Global Markets (BCS GM) прекращает анализ Highland Gold, говорится в обзоре инвестбанка. "Мы прекращаем аналитическое покрытие Highland Gold Mining и отзываем нашу целевую цену и рекомендацию для бумаг компании из-за ее делистинга с LSE", - пишут эксперты. Аналитики отмечают, что с данного... читать дальше
.19 ноября 2020 года 16:03
"ВТБ Капитал" начал аналитическое покрытие "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Сахновой и Ивана Постевого. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 140 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По... читать дальше
.19 ноября 2020 года 15:42
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг будет склонен к снижению и протестирует уровень 3525 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к коррекционному движению после неудачной попытки протестировать предыдущий максимум. Индикатор MACD сигнализирует... читать дальше
.19 ноября 2020 года 15:40
Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти и охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 19 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках. читать дальше
.19 ноября 2020 года 15:18
Ситуация на рынке акций может ухудшиться в ближайшие дни, но пока по-прежнему находится в рамках коррекции к основному восходящему тренду, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в четверг находились в минусе, но все еще удерживались выше... читать дальше
.19 ноября 2020 года 14:38
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций Petropavlovsk (MOEX: POGR) с 61 пенса до 37 пенсов за штуку, отразив в модели оценки компании ухудшение прогнозов ее финансовых показателей, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без... читать дальше
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