Brent подешевела до $44,21 за баррель

Американский фондовый рынок завершил в минусе торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг.

Американский фондовый рынок завершил в минусе торги в среду, при этом распродажа ускорилась в последние минуты сессии.

Ухудшение ситуации с коронавирусом перевесило позитивные новости о разработке вакцины против COVID-19, пишет Trading Economics.

"Перетягивание каната между пессимизмом в отношении вируса и оптимизмом в отношении вакцины продолжается", - заявил руководитель отдела инвестиционных исследований BDSwiss Group Маршалл Гиттлер, слова которого приводит MarketWatch.

В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) сообщила об эффективности ее вакцины от коронавируса в 94,5%. В среду участники рынка получили очередную порцию позитивных новостей о вакцине.

Американская компания Pfizer Inc. (SPB: PFE) заявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%.

В сообщении компании говорится, что в ходе третьей фазы испытаний Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech выяснилось, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 95%. Неделей ранее компании заявляли о 90% эффективности.

Отмечается, что вакцина Pfizer и BioNTech будет предоставлена на одобрение в регулирующие органы в течение нескольких дней.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл во вторник заявил, что рост заболеваемости коронавирусом будет представлять серьезный риск для экономики в ближайшие месяцы, а влияние вакцины пока рано оценивать.

По словам главы ФРС, недавние сообщения об успешном испытании нескольких вакцин от коронавируса являются "хорошими новостями, особенно в среднесрочной перспективе", однако "в краткосрочной перспективе есть существенные вызовы и неопределенность".

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, увеличилось на 4,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,530 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Значение показателя стало максимальным с февраля.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составляло 1,459 млн (рост на 6,3%), а не 1,415 млн (рост на 1,9%), как сообщалось прежде.

Аналитики прогнозировали повышение на 2,1% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,46 млн, согласно Trading Economics.

Акции Pfizer подорожали на 0,8% на торгах в среду. Цена ADR BioNTech выросла на 4%.

Котировки акций Boeing Co. (SPB: BA) снизились на 3,2%. Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) разрешило компании вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing-737 MAX, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Бумаги Target Corp. (SPB: TGT) прибавили в цене 2,3%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, увеличила чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале на фоне существенного роста онлайн-торговли в условиях пандемии коронавируса.

Цена бумаг Lowe's Cos. (SPB: LOW) упала на 8,2%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, отчиталась о превысившей ожидания выручке в третьем финансовом квартале, скорректированная прибыль оказалась на уровне прогнозов.

Котировки ADR NIO Inc. опустились на 3,3%. Китайский производитель электромобилей NIO Inc., акции которого торгуются в Нью-Йорке, в третьем квартале сократил чистый убыток более чем вдвое, при этом он оказался меньше прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 344,93 пункта (1,16%) и составил 29438,42 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 41,74 пункта (1,16%) - до 3567,79 пункта.

Nasdaq Composite потерял 97,74 пункта (0,82%) и составил 11801,6 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в четверг вслед за негативной динамикой на американском рынке акций.

Беспокойство по поводу роста случаев заражения коронавирусной инфекцией в США и Европе и его экономических последствий нивелирует оптимизм относительно возможного появления в скором времени вакцины против этого заболевания, пишет Associated Press.

"Озабоченность по поводу краткосрочного влияния роста числа случаев заражения в последние дни затмевает дополнительные позитивные сдвиги в разработке вакцины", - отмечают аналитики ING Пракаш Сакпал и Николас Мапа.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 56 млн 187 тыс. 563 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 608 тыс. 878, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 349 тыс. 339 против 1 млн 337 тыс. 559 человек по состоянию на утро среды, выздоровели более 36 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

На фоне роста заболеваемости в Соединенных Штатах и ряде других стран вводят новые ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19.

Между тем американская компания Pfizer Inc. (SPB: PFE) заявила в среду, что эффективность разрабатываемой ею и германской BioNTech вакцины от коронавируса на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%. Неделей ранее компании говорили о 90% эффективности.

Отмечается, что вакцина Pfizer и BioNTech будет предоставлена на одобрение в регулирующие органы в течение нескольких дней.

Американская компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) сообщила в понедельник, что ее вакцина, по предварительным данным исследований, эффективна на 94,5%

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК опустился на 0,82%.

В число лидеров снижения котировок вошли акции Nippon Steel Corp. (-5,3%) и Fujikura Ltd. (-4,6%). Лидерами роста выступают акции Z Holdings Corp. (+4,8%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. сократилась на 1%, автомобильной Toyota Motor Corp. - на 0,8%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 2,6%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК вырос на 0,22%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,66%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов в Гонконге несут акции производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group Co. (-2,5%). Также дешевеют бумаги банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (-2,1%) и страховщика China Life Insurance Co. (-2%).

Между тем капитализация девелопера Hang Lung Properties Ltd. увеличилась на 4,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК опустился на 0,32%.

Котировки акций Samsung Electronics Co. снизились на 0,8%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. подорожали на 0,2%, Hyundai Motor Co. - на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,25%.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонности, в октябре вырос до 7% по сравнению с 6,9% в предыдущий месяц, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS).

Это максимальные показатель с июля текущего года, он обусловлен последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Между тем он оказался ниже прогнозов аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 7,2%, согласно результатам опроса Trading Economics.

Число рабочих мест в экономике страны увеличилось на 178,8 тыс., до 12,774 млн. Респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 30 тыс.

Количество безработных сократилось на 25,5 тыс., до 960,9 тыс. человек.

Рыночная стоимость одной из ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group уменьшилась на 0,9%, Rio Tinto - выросла на 0,8%.

Цены на нефть опускаются в четверг на опасениях снижения спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в четверг составляет $44,21 за баррель, что на $0,13 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,59 (1,4%) - до $44,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,58 за баррель, что на $0,24 (0,57%) ниже уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,39 (0,9%) - до $41,82 за баррель.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение.

В целом в США заболеваемость COVID-19 растет, а число смертей от коронавирусной инфекции уже превысило 250 тыс.

"Новые ограничения приведут к снижению мобильности и занятости, и это вызывает беспокойство у трейдеров", - отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся ранее на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится.

При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут, и, например, ОАЭ недовольны распределением квот и рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.