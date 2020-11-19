Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 19 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американский фондовый рынок завершил в минусе торги в среду, при этом распродажа ускорилась в последние минуты сессии. Ухудшение ситуации с коронавирусом перевесило позитивные новости о разработке вакцины против COVID-19. В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об эффективности ее вакцины от коронавируса в 94,5%. В среду участники рынка получили очередную порцию позитивных новостей о вакцине. Американская компания Pfizer заявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%. Вакцина Pfizer и BioNTech будет предоставлена на одобрение в регулирующие органы в течение нескольких дней.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл во вторник заявил, что рост заболеваемости коронавирусом будет представлять серьезный риск для экономики в ближайшие месяцы, а влияние вакцины пока рано оценивать. По словам главы ФРС, недавние сообщения об успешном испытании нескольких вакцин от коронавируса являются "хорошими новостями, особенно в среднесрочной перспективе", однако "в краткосрочной перспективе есть существенные вызовы и неопределенность".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в четверг вслед за негативной динамикой на американском рынке акций. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,44%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК вырос на 0,22%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,66%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК опустился на 0,32%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,25%.

Беспокойство по поводу роста случаев заражения коронавирусной инфекцией в США и Европе и его экономических последствий нивелирует оптимизм относительно возможного появления в скором времени вакцины против этого заболевания. Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 56 млн 187 тыс. 563 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 608 тыс. 878, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. На фоне роста заболеваемости в Соединенных Штатах и ряде других стран вводят новые ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19.

В свою очередь цены на нефть опускаются в четверг на опасениях снижения спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $44,1 за баррель, что на 0,54% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,46 за баррель, что на 0,86% ниже уровня предыдущих торгов.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение. В целом в США заболеваемость COVID-19 растет, а число смертей от коронавирусной инфекции уже превысило 250 тыс.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся ранее на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится. При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут, и, например, ОАЭ недовольны распределением квот и рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,795 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,934 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 ноября не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 713,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-22" (+0,56%), "ЕвроХим-001P-08" (+0,36%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-0,31%), "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (-0,25%) и "МТС-001P-13" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием с поручительством АО "ДОМ.РФ" на сумму 14 млрд 18,879 млн рублей на уровне 5,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,98% годовых. Купоны квартальные: дата купонной выплаты - 28 число февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации гасятся в феврале 2051 года. Ожидаемая дюрация - около 2,75 года. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 16 ноября до 15:00 МСК 17 ноября. Техразмещение запланировано на 19 ноября.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001P-18P объемом 20 млрд рублей на уровне 5,95% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,04% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее" 15 млрд до 20 млрд рублей. Техразмещение предварительно запланировано на 20 ноября.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей на уровне 10,5% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет 20 ноября. Техразмещение выпуска запланировано на 25 ноября. Облигации будут размещаться в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 67 лет (24 тыс. 388 дней).

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) 24 ноября планирует собирать заявки инвесторов на 3-летние облигации серии 001Р-06 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 230 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. В предыдущий раз ЧТПЗ выходил на долговой рынок в июле текущего года, тогда он разместил выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей по ставке квартального купона 6,6% годовых.