Торги по индексу Мосбиржи в четверг начнутся с понижения на 0,2-0,5% - "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет с умеренным понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3065-3075 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3065-3075 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3060, 3050 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3080, 3090 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое ухудшение внешнего фона, наметившееся еще в среду вечером. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи отметки 3070 пунктов в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине четверга будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Состоится публикация большого количества иностранных макроэкономических показателей. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению Манжоса, могут оказать еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 мск). Стоит также обратить внимание на октябрьскую статистику по продажам на вторичном рынке жилья в США (18:00 мск).