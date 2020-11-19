Индекс Мосбиржи откроется снижением в четверг - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроется снижением в четверг, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Российский рынок акций продолжает показывать небывалую силу, обусловленную прежде всего притоком средств нерезидентов.

В среду индекс Мосбиржи на не очень больших оборотах вырос на 0,9% и вновь уткнулся в сопротивление 3080 пунктов, пробитие которого откроет дорогу на исторические максимумы. Трудно прогнозировать, сможем ли мы пройти этот уровень в четверг. Все будет зависеть от поведения иностранных инвесторов, которые в последние дни и определяют динамику отечественного рынка", - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов.

Настораживающим фактором, по мнению эксперта, является более чем процентное снижение акций Сбербанка, который не смог пробить сопротивление 244 руб. "Динамика Сбербанка является лучшим индикатором притока средств на российский рынок акций. В последние несколько дней он торгуется хуже рынка. Возможно, это связано с близкими окончанием волны западных инвестиций", - указывает Антонов.

Американские фьючерсы торгуются утром четверга около нуля, но индекс Мосбиржи откроется снижением из-за несильных распродаж в ходе вечерней сессии в среду, полагает специалист "Алор Брокер". "Если внешний фон резко не улучшится, рублевый индикатор рынка вновь отступит от сопротивления. Открыть "шорты" очень хочется, рынок сильно перекуплен, но риски такого решения высоки", - отмечает Антонов.